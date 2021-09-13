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"الندوة" تنظّم ملتقى "دور الوقف والمشاريع الصغيرة في محاربة الفقر" بالسنغال

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ضم 50 مشاركًا من النخب والمثقفين وأساتذة الجامعات والدعاة ورجال الأعمال

نظّم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، ملتقى تحت عنوان "دور الوقف والمشاريع الصغيرة في محاربة الفقر" ضم 50 مشاركًا من النخب والمثقفين من الأطباء، والمفتشين، وأساتذة الجامعات، والدعاة والمربين، وموظفي المؤسسات المالية ورجال الأعمال وطلاب الدراسات العليا وغيرهم عبر تطبيق "زووم".

ومن أهداف الملتقى، تسليط الضوء على أهمية الوقف والمشاريع الصغيرة، ودورها في محاربة الفقر، وتدريب المشاركين وأصحاب المؤسسات والأفراد على الطرق العملية، لتفعيل الأوقاف والإشراف عليها، وتطويرها والاستفادة منها في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة التي من شأنها محاربة الفقر والحد منه.

ويأتي هذا الملتقى في إطار سعي الندوة العالمية لتوعية النخب المثقفة بالطرق والوسائل والاتجاهات التي تفيد المجتمع وتعمل على نهوضه والارتقاء بأفراده ومؤسساته؛ لتقوم بواجبها في خدمة الأوطان والشعوب، وإنعاش مسارها الاقتصادي والاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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