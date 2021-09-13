ارتفاع درجات الحرارة اليوم وإنخفاضها غدًا وأمطار ببعض المناطق خلال الأسبوع

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود ارتفاع طارئ فى درجات الحرارة اليوم وتعاود درجات الحرارة الانخفاض غدًا.

يتوقع سقوط أمطار بداية من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء، وتكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر اليوم 41 درجة فى أبو سمبل.

الطقس فى مصر اليوم الإثنين 13-9-2021

تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار على السلوم ومطروح علي فترات متقطعة، وكذلك نشاط الرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

يتوقع أن يكون البحر الأحمر معتدلا ويرتفع الموج بين مترين إلا ربع ومترين وربع، وكذلك يكون البحر المتوسط معتدلاً وارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، والرياح فى البحرين شمالية غربية.

يتوقع أن يكون الطقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري.

ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ويتوقع أن يكون مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس معتدل الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء خلال الليل.

درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد

تكون درجة الحرارة فى القاهرة اليوم 36 للعظمي و24 للصغري وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 38 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في الإسكندرية 31-21 للعظمي والصغري أما المحسوسة فتكون 34 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي: قنا 40-24، أسوان 40-24، الوادي الجديد 40-24درجة.

ويتوقع أن تكون فى سوهاج 39-24، أبوسمبل 41-25، حلايب 37-27 درجة.

وتكون فى بني سويف 37-24، الفيوم 37-24، إدفو 40-25، سيوة 36-20 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في طنطا 36-24، بورسعيد 34-24، دمياط 34-25، مطروح 30-22 درجة.

وتكون في الأقصر 40-24، المنيا 38-23، شلاتين 38-40، أسيوط 38-23 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى السلوم 31-23، طابا 37-23، الطور 33-26، رفح 33-23 درجة.

ويتوقع أن تكون في الغردقة 37-25، شرم الشيخ 38-26، بلطيم 32-24، شبين الكوم 36-24 درجة.

وتكون فى الإسماعيلية 36-23، المنصورة 36-23، العريش 34-23، دمنهور 35-24، السويس 36-24 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر الإثنين 13-9-2021

حالة الطقس غدًا في مصر

تنخفض درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا وتكون هناك فرصة أمطار على شمال الدلتا والسواحل الغربية.

وتكون متوسطات درجات الحرارة المتوقعة غدًا للعظمي والمحسوسة كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 34 للعظمى و36 للمحسوسة.

السواحل الشمالية 30-33 درجة.

جنوب سيناء 38-41 درجة.

شمال الصعيد 37-39 درجة.

جنوب الصعيد 41-42 درجة.

تفاصيل أحوال الطقس والبحر ودرجات الحرارة المجمعة

نشرت هيئة الأرصاد تقارير توقعات أحوال الطقس لمدة 6 أيام، وتقارير حالة البحرين الأحمر والمتوسط لمدة 3 أيام لكل منهما كما يلي:

حالة الطقس فى مصر خلال 6 أيام.

حالة البحر المتوسط فى 3 أيام.

حالة البحر الأحمر فى 3 أيام.