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الطبيب المتهم صاحبُ الواقعة لا يزال هاربًا

أمر النائب العام المصري مساء الأحد، بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاص، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"الممرض والكلب".

ووجهت النيابة للطبيبين والموظف عدة اتهامات؛ هي التنمر على ممرض بالمستشفى -ممن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله، وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه، بقصد وضعه موضع السخرية والحط من شأنه في محيطه الاجتماعي؛ فضلًا عن استغلالهم للدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية.

كما شملت الاتهامات تعدي المحبوسين احتياطيًّا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم -عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات- تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وكان فيديو قد انتشر لطبيب، تَبَيّن فيما بعد أنه رئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت قيادته في مستشفى خاص؛ حيث طلب الطبيب من الممرض "السجود لكلبه والاعتذار له".

ووجهت وزارة التعليم العالي في مصر بالتحقيق في الواقعة؛ فقررت جامعة عين شمس وقف الطبيب عن العمل فورًا، وإحالته لمجلس تأديبي، حسب ما صرح رئيس الجامعة محمود المتيني.

كما تحرك النائب العام المصري، وقرر التحقيق في الواقعة جنائيًّا.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصدر قضائي، أن وحدة الرصد بمكتب النائب العام شاهدت الفيديو المتداول، و"نظرًا لما تضمنه من أفعال ترقى للجرائم الجنائية؛ جاء قرار النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة".

وقالت النيابة العامة مساء الأحد: إن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي للمقطع المصور، وقد حددت النيابة العامة مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى".

وسألت النيابة العامة المجني عليه (الممرض الضحية)، فشهد بتفصيلات ما تعرّض له من تَعَدٍّ على نحو ما ظهر في المقطع المتداول؛ موضحًا أن التصوير المتداول التُقط دون علمه أو رضاه.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين؛ فألقي القبض على الطبيب والموظف الظاهرين في التصوير وتم استجوابهما فأنكرا ما نُسب إليهما؛ بينما أقرا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.

وكلفت النيابة العامة الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أذيع منه، وتحديد القائم على إدارته، لاستكمال التحقيقات.

وكشف مصدر قضائي أن المتهم الهارب هو الطبيب الأساسي صاحب الواقعة والمتحدث في الفيديو والذي كان يأمر الممرض بالسجود لكلبه، وهو عمرو خيري رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس.

وكان محامٍ مصري قد أوضح في وقت سابق أن الفيديو المتداول يشمل عدة جرائم ستحقق فيها النيابة العامة، وقد تصل العقوبات إلى 15 سنة في السجن المشدد.