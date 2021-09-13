شريحة ذكية .. إيران توافق على طلب مراقبة برنامجها النووي

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وافقت إيران على السماح للمفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة بتركيب شرائح ذاكرة جديدة في الكاميرات التي تراقب البرنامج النووي في البلاد في خطوة يمكن أن تحافظ على عملية التفتيش، وتسهل الطريق نحو رفع العقوبات الأمريكية.

وأبرم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الاتفاق في طهران، الأحد، بعد ساعتين من المحادثات وسيقدم تقريرًا إلى اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة حلت القضية الأكثر إلحاحا مع إيران بالتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بخدمة معدات المراقبة، مما يفتح الباب أمام جهود دبلوماسية أوسع نطاقا.

وتجعل خطوة جروسي، الدول الأوروبية والولايات المتحدة قد تتجنب تقديم اقتراحًا بتوجيه اللوم لإيران كان من الممكن أن يتم تمريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إنه أجرى محادثات بناءة مع جروسي ونتيجة لذلك سيتم تركيب شرائح ذاكرة جديدة. وستبقى الشرائح الحالية التي تظهر النشاط الإيراني في مواقعها النووية الرئيسية في إيران تحت ما يوصف بختم مشترك.

وكما تم الاتفاق على إمكانية صيانة الكاميرات. ولم ترد تفاصيل أخرى في البيان المشترك باستثناء أن الجانبين توصلا إلى اتفاق حول كيفية القيام بذلك. وسيعود جروسي إلى طهران في وقت لاحق لما وصفه البيان المشترك بـ «مشاورات رفيعة المستوى مع حكومة جمهورية إيران الإسلامية». وستهدف المحادثات إلى تنشيط ما كان في السابق عملية تفتيش تدخلية.

وقال جروسي إنه سيعود إلى إيران لإجراء مزيد من المحادثات لبناء الثقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة الجديدة في إيران. وعند عودته إلى فيينا، قال جروسي إن الاتفاق على خدمة كاميرات الوكالة يعني استمرار المعرفة لمفتشيه، والتي كانت على وشك الضياع، على الرغم من أن مفتشيها لن يتمكنوا من الوصول الفوري إلى الفيلم على الكاميرا. أضاف: «سنكون قادرين على الاحتفاظ بالمعلومات اللازمة للحفاظ على استمرارية المعرفة.» وأوضح: أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «وصلت إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى تصحيح فوري، وهذا الاتفاق أوصلنا إلى ذلك بالضبط».

ووصف جروسي، الاتفاق بأنه «بديل مؤقت» لكنه أصر على أنه سيتم تنفيذه في غضون أيام قليلة. واعترف بأنه خلال الأسابيع الأخيرة «حدث انقطاع كبير في الاتصالات مع إيران»، وقال إن اجتماعه، الأحد، في طهران أدى أيضًا إلى تفاهم أنه ستكون هناك اجتماعات أوسع وأكثر مع الإدارة الجديدة على مستويات أعلى حيث سيكون حراً في إثارة قضايا أخرى طويلة الأمد، بما في ذلك الجسيمات النووية غير المبررة الموجودة في بعض المواقع. قائلا: «لن يتم تهميش أي شيء ولن يتم إخفاء أي شيء».

ومن الممكن أن يعوق اقتراح اللوم في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل خطير المحادثات المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن رفع واشنطن معظم عقوباتها مقابل امتثال إيران الواضح للاتفاق النووي الموقع في عام 2015.