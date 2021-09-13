607 جولات ميدانية ترصد 324 مخالفة بجوامع ومساجد تبوك خلال أسبوع

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فرع "الإسلامية": شملت مخالفات "الكمامة" و"السجادة" و"التباعد الجسدي"

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، خلال الأسبوع الماضي، (607) جولات ميدانية على مساجد مدينة تبوك ومحافظات المنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الفرع عبدالعزيز بن صالح الشمري؛ أنه جرى رصد (324) مخالفة، شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار سجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار الجولات للحفاظ على صحة المصلين، والاستمرار في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.