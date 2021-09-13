أخبار عاجلة

تفجير ذخائر من سفينة غارقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية -
لودريان: أزمة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي -
وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز -
جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد -
الانتهاء من توصيل المرافق للقرية الثانية من مشروع الجذب السكاني في الوادي الجديد -
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر -
الفن الرقمي في رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ -
إقامة 3 وحدات جديدة للحماية المدنية في الوادي الجديد -
الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر» -
خلال الدورة التخصصية لمركز كيميت.. نادي القضاة : التحكيم التجاري أفضل الطرق لإنهاء المنازعات الاستثمارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

607 جولات ميدانية ترصد 324 مخالفة بجوامع ومساجد تبوك خلال أسبوع

Print
607 جولات ميدانية ترصد 324 مخالفة بجوامع ومساجد تبوك خلال أسبوع 607 جولات ميدانية ترصد 324 مخالفة بجوامع ومساجد تبوك خلال أسبوع
فرع "الإسلامية": شملت مخالفات "الكمامة" و"السجادة" و"التباعد الجسدي"

607 جولات ميدانية ترصد 324 مخالفة بجوامع ومساجد تبوك خلال أسبوع

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، خلال الأسبوع الماضي، (607) جولات ميدانية على مساجد مدينة تبوك ومحافظات المنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار .

وأوضح مدير عام الفرع عبدالعزيز بن صالح الشمري؛ أنه جرى رصد (324) مخالفة، شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار سجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار الجولات للحفاظ على صحة المصلين، والاستمرار في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا