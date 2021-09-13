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تفجير ذخائر من سفينة غارقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:36 مساءً
لودريان: أزمة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:36 مساءً
وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 12:35 مساءً
جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 12:35 مساءً
الانتهاء من توصيل المرافق للقرية الثانية من مشروع الجذب السكاني في الوادي الجديد
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 12:34 مساءً
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 12:34 مساءً
الفن الرقمي في رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 12:34 مساءً
إقامة 3 وحدات جديدة للحماية المدنية في الوادي الجديد
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 12:34 مساءً
الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر»
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:34 مساءً
خلال الدورة التخصصية لمركز كيميت.. نادي القضاة : التحكيم التجاري أفضل الطرق لإنهاء المنازعات الاستثمارية
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:34 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اتفاق بين إيران والوكالة الذرية.. ما تفاصيله؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 13 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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