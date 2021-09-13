أخبار عاجلة

تفجير ذخائر من سفينة غارقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية -
لودريان: أزمة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي -
وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز -
جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد -
الانتهاء من توصيل المرافق للقرية الثانية من مشروع الجذب السكاني في الوادي الجديد -
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر -
الفن الرقمي في رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ -
إقامة 3 وحدات جديدة للحماية المدنية في الوادي الجديد -
الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر» -
خلال الدورة التخصصية لمركز كيميت.. نادي القضاة : التحكيم التجاري أفضل الطرق لإنهاء المنازعات الاستثمارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

طلب غريب من زوج ايمان خيري شلبي في جنازتها

Print
طلب غريب من زوج ايمان خيري شلبي في جنازتها طلب غريب من زوج ايمان خيري شلبي في جنازتها

لاقتراحات اماكن الخروج

غاب نجوم الفن عن رحيل الفنانة الشابة ايمان خيري شلبي، بعد أن غيبها الموت، أمس، بعد صراع مع مرض السرطان لم يدم طويلًا، وأقتصرت مراسم دفن الجثمان وصلاة الجنازة على أسرتها وبعد المقربين منها، وفي مقدمتهم المخرج اسلام خيري شقيقها، وكانت في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، ودفنت بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، ولم يرتد عدد من الحضور الرداء الأسود تعبيرًا عن الحزن حسبما أوصا د.حاتم حافظ زوج الراحلة.

وكتب «حافظ» عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: «إيمان راحت عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود».

وكان شقيق ايمان خيري شلبي المخرج اسلام خيري وفاة شقيقته وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر لها صورة وعلق عليها: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفت إلى رحمه الله أختي وحبيتي أغلي الناس إيمان خيري مع السلامة يا حبيبتي وربنا يجمعنا على خير».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز

وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز

جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد

جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد

إستجابة لإلتماسات للمواطنين.. «الأحوال المدنية» توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى

إستجابة لإلتماسات للمواطنين.. «الأحوال المدنية» توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة"

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة"