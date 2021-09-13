طلب غريب من زوج ايمان خيري شلبي في جنازتها

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غاب نجوم الفن عن رحيل الفنانة الشابة ايمان خيري شلبي، بعد أن غيبها الموت، أمس، بعد صراع مع مرض السرطان لم يدم طويلًا، وأقتصرت مراسم دفن الجثمان وصلاة الجنازة على أسرتها وبعد المقربين منها، وفي مقدمتهم المخرج اسلام خيري شقيقها، وكانت في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، ودفنت بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، ولم يرتد عدد من الحضور الرداء الأسود تعبيرًا عن الحزن حسبما أوصا د.حاتم حافظ زوج الراحلة.

وكتب «حافظ» عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: «إيمان راحت عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود».

وكان شقيق ايمان خيري شلبي المخرج اسلام خيري وفاة شقيقته وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر لها صورة وعلق عليها: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفت إلى رحمه الله أختي وحبيتي أغلي الناس إيمان خيري مع السلامة يا حبيبتي وربنا يجمعنا على خير».