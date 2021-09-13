أخبار عاجلة

تفجير ذخائر من سفينة غارقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية -
لودريان: أزمة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي -
وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز -
جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد -
الانتهاء من توصيل المرافق للقرية الثانية من مشروع الجذب السكاني في الوادي الجديد -
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر -
الفن الرقمي في رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ -
إقامة 3 وحدات جديدة للحماية المدنية في الوادي الجديد -
الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر» -
خلال الدورة التخصصية لمركز كيميت.. نادي القضاة : التحكيم التجاري أفضل الطرق لإنهاء المنازعات الاستثمارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

لم تجعل حجابها عائقا.. الرياضية سارة مدلل تحترف الباركور في أمريكا

Print
مواضيع متعلقة
مقابلة نجيب ميقاتي مع شبكتنا الكاملة

مقابلة نجيب ميقاتي مع شبكتنا الكاملة

تمارين لـ 10 دقائق تزيد من قوة ومتانة أجسامكم والشعور بشكل أفضل

تمارين لـ 10 دقائق تزيد من قوة ومتانة أجسامكم والشعور بشكل أفضل

جنبًا إلى جنب مع الرجل.. المرأة تعمل على صناعة تكنولوجيا المستقبل في المملكة العربية السعودية

جنبًا إلى جنب مع الرجل.. المرأة تعمل على صناعة تكنولوجيا المستقبل في المملكة العربية السعودية

كيف رد رئيس وزراء باكستان على سؤال لـCNN حول الوضع في أفغانستان؟

كيف رد رئيس وزراء باكستان على سؤال لـCNN حول الوضع في أفغانستان؟