انقطاع مياه الشرب عن مدينة العريش بسبب كسر في الخط الرئيسي

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انقطعت مياه الشرب عن مدينة العريش بشمال سيناء، بسبب كسر في الخط الرئيس المغذي للمدينة بقطر ألف مليمتر.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها: «تلاحظ حدوث تسريب مياه في خط المياه قطر 1000 مم، في قرية سبيكة قبل مدينة العريش، وتم إيقاف ضخ المياه من محطة رفع المياه بمنطقة التلول في إتجاه مدينة العريش»

أضافت الشركة: «وجاري الإعداد والتجهيز لاتخاذ إجراءات تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بالتنسيق مع الجهات المعنية»، لافته إلى تجهيز سيارات المياه للتوزيع على المواطنين في مدينة العريش لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة .

أضافت الشركة: «سنوافيكم بتمام الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح وإعادة التشغيل وضخ المياه مرة أخرى إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء».