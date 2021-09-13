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حالتان إيجابيتان لفيروس كورونا بشمال سيناء

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حالتان إيجابيتان لفيروس كورونا بشمال سيناء حالتان إيجابيتان لفيروس كورونا بشمال سيناء

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سجّلت محافظة شمال سيناء، حالتين ايجابيتين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،في بيان، إنه تم تسجيل حالتين إيجابية بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى 569 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة على ان عدد حالات الشفاء يبلغ 3176 حالة، مع وجود 226 حالة وفاة، و10 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و42 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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