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"ذبح عشوائي".. شاهد إغلاق وتغريم "مطبخ ولائم مخالف" بينبع

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بيئة تفتقد للاشتراطات وتشديد بلدي بعدم التهاون في تطبيق النظام

أغلقت بلدية محافظة ينبع -ممثلة في الفِرَق الرقابية- مطبخًا للولائم الشعبية وذلك لمزاولة الذبح العشوائي داخل المنشأة بشكل مخالف وسط بيئة تفتقد للاشتراطات الصحية؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تُواصل متابعتها المستمرة لكل المنشآت والأنشطة التجارية من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، مشددة على عدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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