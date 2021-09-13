أخبار عاجلة

تفجير ذخائر من سفينة غارقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية -
لودريان: أزمة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي -
وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز -
جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد -
الانتهاء من توصيل المرافق للقرية الثانية من مشروع الجذب السكاني في الوادي الجديد -
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر -
الفن الرقمي في رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ -
إقامة 3 وحدات جديدة للحماية المدنية في الوادي الجديد -
الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر» -
خلال الدورة التخصصية لمركز كيميت.. نادي القضاة : التحكيم التجاري أفضل الطرق لإنهاء المنازعات الاستثمارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قاطرة الاقتصاد السعودي تغادر محطة آثار "كورونا".. نمو وأرقام قياسية

Print
قاطرة الاقتصاد السعودي تغادر محطة آثار "كورونا".. نمو وأرقام قياسية قاطرة الاقتصاد السعودي تغادر محطة آثار "كورونا".. نمو وأرقام قياسية
القطاع غير النفطي الأفضل منذ 10 سنوات مدعوماً بخطط تحفيز حكومية

قاطرة الاقتصاد السعودي تغادر محطة آثار

نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" على أساس سنوي 1.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ ما يعكس تعافيه من تداعيات جائحة "كورونا" التي ضربت العالم أجمع.

ووفقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي استند إلى بيانات رسمية، يعد نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني هو الأفضل خلال 10 فصول.

ويتكوّن الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".

وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 6.9 في المائة بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاماً باتفاق تحالف "أوبك +"، الذي بدأ مطلع مايو 2020.

على الجانب الآخر، نما القطاع غير النفطي 8.4 في المائة.

ونمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري هو الأفضل منذ الربع الثاني 2011 (أي خلال 10 سنوات)، مدعوماً بخطط تحفيز حكومية دعمت القطاع سريعاً مع بدء تفشي الجائحة؛ ما ساعد على عودته سريعاً إلى النمو.

ونما القطاع الخاص 11.1 في المائة، والقطاع الحكومي 2.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

ويعد نمو القطاع الخاص خلال الربع الثاني هو الأسرع على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بدون 6 لاعبين.. ريال مدريد يلاقي فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني

بدون 6 لاعبين.. ريال مدريد يلاقي فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني

موجود في كل مكان.. باحثون: هذه الأغذية تقلل من تفشي كورونا

موجود في كل مكان.. باحثون: هذه الأغذية تقلل من تفشي كورونا

"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال

"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال

"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"