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أول لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة

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أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة أول لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة

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نشرت لجنة التحقيق الروسية، لقطات من مكان تحطم طائرة من طراز «L-410» في مقاطعة إيركوتسك في سيبيريا.

وفي اللقطات يظهر عمل المحققين وكذلك، بقايا الطائرة المتحطمة.

يوم أمس الأحد، نفذت الطائرة المذكورة هبوطا قاسيا على بعد أربعة كيلومترات من قرية كازاتشينسكوي بمقاطعة إيركوتسك.

وكان على متن الطائرة وقت الحادث، 16 شخصا، بما في ذلك 14 راكبا وطاقم من شخصين: توفي أربعة منهم، وأصيب الآخرون بجروح مختلفة.

يشار إلى أن L410، هي طائرة ذات محركين للخطوط الإقليمية. تم تصميم هذه الطائرة في أواخر الستينيات من قبل شركة Let التشيكوسلوفاكية. وبدأت عمليات التشغيل التجاري للطائرة في عام 1973.

لقطات لحطام طائرة الركاب الروسية المنكوبة

المصرى اليوم

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