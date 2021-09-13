اتصال بالأقمار وتصوير سينما.. مزايا بالجملة في تسريبات "آيفون 13" المرتقب

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ألوان وبطارية طويلة العمر وتقنية تعرّف على الوجه وتصميم جديد لساعة "أبل"

تتوالى التسريبات الخاصة بهاتف "أبل" من نوع "آيفون 13"؛ وذلك مع اقتراب الحدث الذي تنظمه الشركة الأمريكية، الثلاثاء، وآخرها ما يتعلق بألوان وسعة تخزين الجهاز المرتقب.

وكشف موقع "تي 3" المتخصص في الأخبار التقنية، مجموعة من التسريبات الصادرة عن موقع "91 موبايلز"، والتي تحدثت عن وجود أكثر من هاتف سيجري طرحها تحت "آيفون 13"، وستكون مختلفة فيما بينها من حيث الألوان وسعة التخزين.

وسيأتي هاتف "آيفون 13 ميني" بسعة تخزين تتراوح بين 64 و128 غيغابايت، وسيكون متوفرًا بألوان هي الأسود والأزرق والأرجواني والوردي والأبيض والأحمر.

أما "آيفون 13 برو" فسيكون متاحًا للمستخدمين بألوان هي الأسود والفضي والذهبي والبرونزي، وبسعتيْ تخزين تبلغان 128 و256 غيغابايت.

وبالنسبة للإصدار "آيفون 13 برو ماكس"، فسيتوفر بالألوان الأسود والفضي والذهبي والبرونزي، وبسعتي تخزين تبلغان 256 و512 غيغابايت.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن "آيفون 13" سيحتوي على كاميرات حديثة وبطارية طويلة العمر، كما أنه سيدعم الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية في المناطق التي تختفي فيها التغطية.

كذلك سيدمج هاتف "أبل" الجديد بطارية طويلة العمر، هذا إلى جانب الاتصال بشبكات الجيل الخامس، وشاشة عرض متطورة، كما أن تحسينات كثيرة ستضاف على الكاميرات.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية؛ فإن كاميرا الهاتف ستتيح التقاط صور عالية الدقة بفضل اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوفير خيارات متعددة للتصوير وخصوصًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وستكون هناك تحديثات على الكاميرا الخلفية، إذ تم استحداث نظام تصوير جديد يطلق عليه Cinematic Video، أي أنه سيكون بمقدور الكاميرا التصوير بجودة تُوازي التصوير السينمائي.

ويمنح هذا التصوير المستخدمين القدرة على التحكم في مقدار مساحة الضبابية (Blur) بعد الانتهاء من تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية ضبط تأثيرات الإضاءة والخلفية.

ولكي يكون هذا النظام فعالًا، طوّرت "أبل" نظام "الفلاتر" على الصور؛ إذ سيكون بوسع مستخدمي "آيفون 13" تركيز الفلاتر على أجزاء بعينها من الصورة.

ومن بين المزايا التي تعتقد تسريبات تقنية أن تُحسنها "أبل" في هاتفها المنتظر: تقنية التعرف على الوجه، والتي تعرضت لانتقادات لاذعة لسوء قدرتها في التعرف على المستخدمين الذين كانوا يرتدون الكمامات لتفشي جائحة كوفيد-19.

وتحدثت تسريبات أيضًا عن أن حدث "أبل" القادم سيكشف عن ساعة "أبل" جديدة، أعيد تصميمها بشكل كامل.

ووفق تقرير لموقع "ديجي تايمز" المتخصص بالأخبار التقنية؛ فإن "أبل" ستزيد من سعر "آيفون 13" مقارنة بالإصدارات السابقة.

وحسبما نقل موقع مجلة "فوربس" الأمريكية؛ فإن "أبل" تَلَقّت إخطارًا من شركة "تي إس إم سي"، التي تعد أكبر مورد للرقائق، يفيد بأنها سترفع من تكاليف الإنتاج؛ الأمر الذي سيزيد من ثمن "آيفون 13" المنتظر.

وستكون الزيادة بنسبة 5% على معالجات 7 نانومتر؛ في حين ستصل نسبة الزيادة لـ20% بالنسبة لتقنيات المعالجة.