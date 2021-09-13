ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان

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ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجلت 224 وفاة و5139 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 267748؛ بينما سجلت البلاد ثلاثة ملايين و511882 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و67 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1207508 إصابات، منها 90545 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 26787 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1090176 حالة.