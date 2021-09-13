الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية

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حددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عددا من التحديات التـى تواجـه تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية فـى مصـر، ومـا يرتبـط فـى هـذا الإطـار بتنفيـذ الاستراتيجية، وتمثلت فى 4 تحديات بارزة.

وجاء أول تلك التحديات فى الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مشددة على أن العديـد مـن الممارسـات التـى تشـكل انتهـاكات لحقـوق الإنسـان ترجـع إلـى ضعـف ثقافـة حقـوق الإنسـان، وبعـض الموروثـات الثقافيـة الخاطئـة التـى تتعـارض مـع قيمهـا ومبادئهـا، فضـلا عـن اسـتمرار وجـود حاجـة إلـى تنميـة قـدرات الكـوادر الوطنيـة فـى قطاعـات الدولـة المختلفـة فـى مجـال حقـوق الإنسـان لتعزيـز الالتـزام علـى أرض الواقـع بالضمانـات التـى يكفلهـا الإطـاران الدسـتورى والقانونـى.

وأشارت إلى أن ثانى التحديات يتمثل فى الحاجة إلى تعزيز المشاركة فى الشأن العام، حيث تبـرز أهميـة معالجـة عوامـل ضعـف مسـتوى المشـاركة فـى الشـأن العـام، بمـا فـى ذلـك ضعـف التواجـد المجتمعـى الفعـال للأحـزاب السياسـية، وعـدم انخـراط الشـباب فـى العمـل الحزبـى علـى النحـو المأمـول، والحاجـة إلـى زيـادة فاعليـة القنـوات المؤسسـية للتشـاور مـع منظمـات المجتمـع المدنـى باعتبارهـا شـريكًا أساسـيًا فـى عمليـة تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان بكافـة أبعادهـا.

وأوضحت أن تعزيـز المشـاركة فـى الشـأن العـام تسـتدعى زيـادة المشـاركة علـى المسـتوى المحلـى، والتصـدى لمشـكلة الفقـر بمـا يضمـن ممارسـة الحقـوق المدنيـة والسياسـية بشـكل فعـال، لافتة إلى أن صـدور قانـون تنظيـم ممارسـة العمـل الأهلـى لعـام 2019 ولائحتـه التنفيذيـة يعـد فرصـة لبنـاء مشـاركة فعالـة ومسـتديمة مـع منظمـات المجتمـع المدنـى تسـتند إلـى احترام الدسـتور والقانـون.

ونوهت الوثيقة إلى أن العمليـة الديمقراطيـة شـهدت تطـورًا تجسـد فـى تلبيـة الاسـتحقاقات الدسـتورية مـن دوريـة عقـد انتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة، وآخرهـا انتخابـات مجلسـى النـواب والشـيوخ، والتوجـه نحـو انتخـاب المجالـس المحليـة، وهـو مـا يسـهم فـى دفـع جهـود الدولـة للتغلـب علـى المعوقـات ذات الصلـة بإعمـال الحـق فـى المشـاركة فـى الشـؤون العامـة، والـذى يعـد ضروريًـا لإعمـال حريـات التعبيـر، والتجمـع، والتنظيـم.

وجاءت الصعوبات التى تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة فى المرتبة الثالثة من التحديات، مشددة على أن حالـة عـدم الاسـتقرار السياسـى التـى شـهدتها مصـر قبـل عـام 2014، وحالـة الاضطـراب الإقليمـى منـذ عـام 2011، كانـت لهمـا آثـار سـلبية بالغـة علـى النشـاط الاقتصـادى أدت إلـى زيـادة الاختـلالات الاقتصاديـة الكليـة.

ونوهت الوثيقة إلى أنه رغـم أن الاقتصـاد المصـرى قـد شـهد مؤخراً تحسـنًا نسـبيًا فـى مؤشـرات الاقتصـاد الكلـى- علـى ضـوء الإجـراءات والسياسـات الإصلاحيـة التـى نفذتهـا الحكومـة لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة المسـتدامة- إلا أنـه لا تـزال هنـاك حاجـة لتعزيـز جهـود إعمـال الحقـوق الاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة.

وأشارت إلى أنـه علـى الرغـم مـن بـذل جهـود مكثفـة لمواجهـة الأضـرار التـى لحقـت ببعـض الفئـات الأكثـر فقراً فـى المجتمـع مـن جـراء التضخـم، وذلـك مـن خـلال تنفيـذ برامـج للحمايـة الاجتماعيـة، إلا أن الأمـر يتطلـب اتخـاذ المزيـد مـن التدابيـر لتعزيـز تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، لا سـيما أن ارتفـاع تكلفـة المعيشـة مـن مسـكن، ومـأكل، وتعليـم، وصحـة، ينعكـس علـى زيـادة الفجـوة المجتمعيـة والاقتصاديـة، بالإضافـة إلـى ذلـك فمـن الضـرورى تضييـق الفجـوة فـى تحقيـق النمـو المتـوازن جغرافيًـا، وذلـك مـن خـلال مواصلـة ضـخ اسـتثمارات فـى المناطـق الحدوديـة والمناطـق الأخـرى التـى تعانـى مـن ارتفـاع معـدلات الفقـر فيهـا، ومنهـا بعـض المناطـق بالصعيـد، وسـيناء، ومطـروح، ومنطقـة النوبـة، واسـتكمال تنفيـذ المشـروع القومـى لتنميـة وتطويـر القـرى المصرية.

وذكرت الوثيقة أن الزيـادة السـكانية المطـردة التـى تجـاوز معهـا عـدد سـكان مصـر 100 مليـون نسـمة تمثـل عائقًـا كبيرا أمـام جهـود توفيـر المـوارد اللازمـة لكفالـة حـق جميـع المصرييـن فـى التمتـع بمسـتوى معيشـى ملائـم وللتخفيـف مـن حـدة الفقـر، موضحة أنه لا يمكـن إغفـال التأثيـر السـلبى للأزمـات الطارئـة، كالحـوادث الإرهابيـة، علـى حركـة الاسـتثمار والسـياحة ومجمـل الأحـوال الاقتصاديـة. كمـا يتزامـن إطلاق الاسـتراتيجية مـع التداعيـات المختلفـة التـى تفرضهـا أزمـة جائحـة «كوفيـد–19» وتأثيرهـا علـى النمـو الاقتصـادى وعلـى التمتـع بالحقـوق المختلفـة.

وذكرت أنه وممـا يجـب أخـذه فـى الحسـبان أيضًـا التحـدى المتعلـق بالأمـن المائـى لمصـر مـع اسـتمرار انخفـاض نصيـب الفـرد مـن الميـاه سـنويًا، بمـا يشـكل تهديـدًا مباشرا لجهـود التنميـة بمجالاتهـا العديـدة، ويؤثـر علـى نحـو سـلبى علـى إعمـال حقـوق الإنسـان بشـكل عـام، وبخاصـة الحـق فـى الحيـاة، والحـق فـى ميـاه الشـرب الآمنـة، والحـق فـى الغـذاء، مشددة على أن التصـدى لكافـة تلـك الصعوبـات يتطلـب توفيـر مخصصـات ماليـة كبيـرة، بحيـث تنعكـس مؤشـرات النمـو المتصاعـدة بشـكل مباشـر علـى حـق كل شـخص فـى مسـتوى معيشـى كافٍ لـه ولأسـرته، يوفـر مـا يفـى بحاجتهـم الأساسـية.

وحل الإرهاب والاضطراب الإقليمى الذى تمـر به مصـر فى مرحلـة دقيقـة تواجـه فيهـا تهديـدات أمنيـة داخليـة وخارجيـة غيـر مسـبوقة، فى قائمة رابع التحديات، حيث نتجـت عـن تزايد نشـاط الجماعـات الإرهابيـة فـى مصـر ودول الجـوار الإقليمـى، ممـا جعـل قضيـة دعـم اسـتقرار الدولـة ووحدتهـا تتصـدر أولويـات العمـل الوطنـى.

واعتبرت الوثيقة أن خطـر الإرهـاب يهـدد تمتـع الأفـراد بحقوقهـم وحرياتهـم الأساسـية، موضحة أن تدابيـر مكافحتـه تعـد جـزءًا لا يتجـزأ مـن حمايـة حقـوق الإنسـان، فهمـا متكامـلان يعـزز كل منهمـا الآخـر.

وأكدت أن مصر تنطلـق فـى مكافحتهـا للإرهـاب مـن رؤيـة واضحـة بـأن التصـدى لخطـر الإرهـاب والقضـاء علـى الجماعـات الإرهابيـة يدخـل فـى صلـب حمايـة حقـوق الإنسـان وضمـان حيـاة آمنـة لكافـة المصرييـن، وتتخـذ مصـر، شـأنها فـى ذلـك شـأن العديـد مـن الـدول، تدابيـر تشـريعية وسياسـات أمنيـة تفرضهـا ضـرورات مكافحـة الإرهـاب.

وأفادت الوثيقة بأنه وفـى ظـل تجديـد إعلان حالـة الطـوارئ تحـرص مصـر علـى أن تتسـق تلـك التدابيـر والإجـراءات مـع الدسـتور والتزاماتها بموجـب القانـون الدولـى لحقـوق الإنسـان، مشيرا إلى أن مصر تعتمـد مقاربـة شـاملة لمكافحـة الإرهـاب تقـوم علـى محوريـن أساسـيين، الأول يسـتهدف التصـدى للعناصـر والكيانـات الإرهابيـة، والثانـى يهـدف إلـى تحقيـق التنميـة الشـاملة لمعالجـة العوامـل الكامنـة التـى تسـبب الإرهـاب.

وانتهت الوثيقة بأن التصـدى للإرهـاب يتـم كذلـك مـن خلال محاربتـه فكريًـا، ويتجلـى ذلـك بوضـوح فـى تبنـى المؤسسـات الدينيـة والمدنيـة تطويـر الخطـاب الدينـى للتوعيـة ضـد الأفـكار المتطرفـة ومحاربتهـا.