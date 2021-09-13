خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر الاسـتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خارطـة طريـق وطنيـة طموحـة فـى مجـال حقـوق الإنسـان وأداة هامـة للتطويـر الذاتـى فـى هـذا المجـال، وتستند الاستراتيجية إلى المرتكزات.

‏وشملت أولا الضمانات الدستورية فى مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، حيث يكفـل الدسـتور المصـرى حمايـة كافـة مبـادئ حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية، إذ يؤكـد أن النظـام السياسـى يقـوم علـى ترسـيخ قيـم المواطنـة، والعدالـة، والمسـاواة فـى الحقـوق والواجبـات دون أى تمييـز، وأن التكافـؤ فـى الفـرص هـو أسـاس بنـاء المجتمـع. ويجعـل الدسـتور التمييـز جريمـة يعاقـب عليهـا القانـون، كمـا يحظـر إدخـال أى تعديـات علـى النصـوص الدسـتورية المتعلقـة بمبـدأ المسـاواة، مـا لـم يكـن التعديـل متعلقًـا بالمزيـد مـن الضمانـات لهـذا المبـدأ.

تضمن ثانى المرتكزات الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى مجال حقوق الإنسان، حيث ‏ سـاهمت مصـر علـى مـدار عقـود طويلـة فـى الجهـود المبذولـة علـى المسـتوى متعـدد الأطـراف لتطويـر القانـون الدولـى لحقـوق الإنسـان، حيـث شـاركت فـى صياغـة الإعـلان العالمـى والعهديـن الدولييـن لحقـوق الإنسـان، وسـاهمت بفاعليـة فـى المشـاورات والأعمـال التحضيريـة لصياغـة الاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة لحقـوق الإنسـان. وأوضحت ‏أن الدسـتور يتخذ منحـى أكثـر تقدمًـا فـى مجـال ضمـان الوفـاء بالالتزامات الدوليـة لمصـر فـى مجـال حقـوق الإنسـان، فيقـرر- لأول مـرة- فـى المـادة 93 منـه وضعًـا خاصًـا للاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، وذلـك بالنـص علـى أنـه «تلتـزم الدولـة بالاتفاقيـات والعهـود والمواثيـق الدوليـة لحقـوق الإنسـان التـى تصـدق عليهـا مصـر، وتصبـح لهـا قـوة القانـون بعـد نشـرها»، فيجعـل التـزام الدولـة باحتـرام تلـك الاتفاقيـات التزاما دسـتوريًا، ممـا يسـبغ علـى الحقـوق والحريـات الأساسـية الـواردة بهـا الحمايـة المقـررة للقاعـدة الدسـتورية. وأوضحت أن مصر انضمـت لثمانـى اتفاقيـات دوليـة أساسـية لحقـوق الإنسـان، فضـلا عـن عـدد مـن الاتفاقيات الإقليمية فى إطار المنظومتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسـان، حيث‏ تساهم هذه الاستراتيجية فى إيجاد نهج شامل لتنفيذ كافة تلك الالتزامات.

وتضمن ثالث المرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، حيث ‏تسـتند هـذه الوثيقـة إلـى تحقيـق أهـداف «اسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة: رؤيـة مصـر 2030» .