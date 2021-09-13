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اليوم.. "وزارة البيئة" تفتح بوابات سد وادي بيش لمدة شهر

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لتصريف 20 مليون م3 من المياه وتغذية حقول وآبار الشرب والمزارعين

اليوم..

تفتح وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، في الساعة الحادية عشرة صباحاً بوابات سد وادي بيش بمنطقة جازان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتصريف 20 مليون متر مكعب من المياه لمدة شهر، لتغذية حقول وآبار الشرب وآبار المزارعين على مجرى الوادي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف؛ أن كمية المياه التي سيتم تصريفها تبلغ 20 مليون متر مكعب بتدفق (10 م3 ث) لمدة ثمانية أيام، ومن ثم يتم تخفيض التدفق إلى (6.89 م3 ث) لمدة اثنين وعشرين يوماً، مشيراً إلى أن سد وادي بيش تم افتتاحه عام 2009م، إذ يبلغ طوله 340 متراً وارتفاعه 106 أمتار.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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