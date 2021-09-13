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الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة

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الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة
قاموا بكسر أقفال منشآت تجارية والاستيلاء على بضائع وأموال

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على 8 أشخاص من الجنسية اليمنية، مخالفين لنظامَي الإقامة وأمن الحدود؛ لارتكابهم 27 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر أقفال منشآت تجارية في عددٍ من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على بضائع وأموال، وتجاوزت قيمة المسروقات مبلغ (600) ألف ريال، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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