"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة

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رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرق المملكة ووسطها وسحب رعدية بالشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة تتسبّب في تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق المملكة ووسطها، كذلك على سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.