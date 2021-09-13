نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

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عبرت الفنانة نرمين الفقى عن سعادتها بتكريمها بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسلى «ضل راجل» و«النمر» فى حفل الدورة التاسعة لمهرجان «همسة للفنون والآداب» برئاسة الكاتب فتحى الحصرى، والذى أقيم مؤخرا، وقالت «الفقى» إن الجائزة جاءت عن دورين مختلفين تمامًا قدمتهما فى العملين ونالا إعجاب المشاهدين وتأتى الجائزة لتتوج هذين العملين.

كانت نرمين الفقى شاركت فى الحفل الذى بدأ بالسلام الجمهورى، حيث اختيرت أيضًا رئيس شرف هذه الدورة، التى أهداها المهرجان لعمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدنى وتمنى له الشفاء العاجل، وتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة نيفين رجب، الأخت الصغرى للفنانة غادة رجب، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، سواء فى الأغانى الكلاسيكية التى قامت بغنائها أو بعض الأغانى الخاصة بها.

واستكمل الحفل بتكريم كل من: المطرب الكبير محمد ثروت وحصوله على جائزة الريادة الغنائية، والفنانة القديرة سميحة أيوب عن دورها فى مسلسل «الطاووس»، والفنانة أنوشكا عن دورها فى مسلسل «نجيب زاهى زركش»، وجائزة أفضل ممثل مساعد للفنان محمد محمود عن دوره فى «نجيب زاهى زركش»، وأفضل ممثلة مساعدة للفنانة هبة عبدالغنى عن دورها فى «الطاووس»، وجائزة أفضل مؤلف للكاتب عبدالرحيم كمال عن «القاهرة كابول»، والفنان أحمد شاكر عبداللطيف عن مسلسل «الاختيار»، وأفضل ممثلة شابة للفنانة رنا رئيس عن دورها فى «ضل راجل»، وأفضل ممثل شاب للفنان محمد إبراهيم يسرى عن مسلسل «ضل راجل»، ومنحت جوائز الريادة إلى الفنانين أحمد بدير عن مسلسل «بين السما والأرض»، وعارفة عبد الرسول عن مسلسل «موسى»، وأحمد حلاوة عن مسلسل «النمر»، وكذلك الفنانة هند عاكف عن مجمل أعمالها.

ومنح عددًا من الفنانين جوائز التمثيل لأعمال عرضت خارج السباق الرمضانى الماضى، وهم أفضل ممثل للفنان محمود عبدالمغنى عن مسلسل «خيط حرير»، وعن العمل نفسه حصد المخرج إبراهيم فخر جائزة أفضل إخراج، إلى جانب جائزة أفضل ممثلة للفنانة رانيا فريد شوقى عن مسلسل «ضربة معلم».

وكرم رئيس المهرجان فتحى الحصرى فى ختام الحفل مجموعة من الشعراء والأدباء العرب والأفارقة، وتم تكريم لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج أحمد صقر وعضوية كل من المخرجين عمر عبد العزيز وهانى لاشين والفنان طارق دسوقى، بالإضافة إلى تكريم المخرج المسرحى حسام الدين صلاح لإخراجه حفل المهرجان.