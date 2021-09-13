«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

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لافته زرقاء اللون مكتوب عليها (العبور الجديدة) فى نهاية طريق الشباب، الفاصل بين مدينتى العبور والعبور الجديدة، يقع فى آخره نجيلة زراعية، وفى آخرها عمارات مكونة من ستة طوابق، تقع على الطريق الدائرى الأوسط الموازى لطريق بلبيس، فعلى مساحة 2600 فدان شيدت وزارة الإسكان والمرافق مشروع الإسكان الاجتماعى، النواة الأساسية لمدينة العبور الجديدة، بمحافظة القليوبية.

السكان يشتكون من سوء التشطيبات

عمارات برتقالية وبيضاء وصفراء اللون، مساحة كل وحدة وفقا لبيانات وزارة الإسكان 90 مترا، بكل طابق أربع وحدات، تقع وحدات الإسكان الاجتماعى، بالتوازى مع أبراج الضغط العالى، وأبراج تقوية شبكات المحمول، الممتدة بطول الطريق الصحراوى، تنتشر على جانبى الطريق آليات وأوناش وماكينات الحفر والبناء، حيث تزال المدينة تحت الإنشاء، ومازالت شركات المقاولات فى طور إنجاز باقى مشاريع المدينة.

تم الانتهاء، خلال العامين الماضيين، من المرحلة الرابعة من الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور الجديدة وتسليم الوحدات للسكان بجانب تسليم بعض وحدات مشروع سكن مصر، وبدأت الحياة تدب فى المدينة.

الطريق الرابط بين مشروع الإسكان الاجتماعى وباقى المشاريع مازال طور الإنشاء، بجانب مبان خدمية، مع عدم وجود وسائل مواصلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

أحمد على رئيس مدينة العبور الجديدة

سيارات الميكروباص الصغيرة هى وسيلة المواصلات الوحيدة الواصلة بين العبور والعبور الجديدة ومدينة الأمل ومشروعات سكن مصر والإسكان الفاخر.

رصدت «المصرى اليوم»، خلال جولتها بمدينة العبور الجديدة، وجود معدات الإنشاءات فى مناطق لاستكمال أعمال رصف الطريق والمبانى، إلا أن الطرق بها كثير من الحفر، وآثار لتسرب المياه منتشرة على واجهات العمارات.

لا توجد وسائل مواصلات كافية

العبور الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، يحدها من الغرب مدينة العبور ومن الجنوب مدينة الشروق، وتقع على محاور حركة إقليمية رئيسية: وهى طريق القاهرة الإسماعيلية، الطريق الدائرى الإقليمى، وطريق القاهرة بلبيس، مساحتها 85 ألف فدان، وتستهدف 2 مليون نسمة، وفق الموقع الرسمى لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى 6 محاور داخلية تربط المدينة بالطرق الإقليمية وجار الانتهاء منها.

رغم الانتهاء من منطقة 2600 فدان وتأسيس المشاريع بها، إلا أن هناك مشاكل يواجهها السكان رصدتها «المصرى اليوم»، خلال جولتها بمدينة العبور الجديدة، خاصة فى الأجزاء التى تم تسليمها للسكان وتشغيل بعض الخدمات بها، كما رصدت رد جهاز المدينة على هذه المشاكل.

بعض الخدمات غير متوافرة

هالة السيد، ربة منزل، تسكن منطقة العبور الجديدة منذ عامين كانت فى البداية تخشى البقاء وحدها بالمنزل طوال أيام الأسبوع، ولم تقرر الاستقرار بشكل كامل فى شقتها بالإسكان الاجتماعى إلا منذ أشهر فقط، نظرا لعدم وجود كثافة سكانية بالمدينة، وتوافر مركز طبى، بالإضافة إلى عدم توافر وسائل مواصلات آمنة على حد قولها، مؤخرا تم توفير حافلتين تابعتين لجهاز المدينة لنقل السكان من العبور الجديدة إلى حى الشباب بمدينة العبور، حيث موقف المواصلات الرئيسى وداخل المدينة تسير بشكل مستمر سيارات السوزوكى، التى يشكو منها السكان وطالبوا جهاز المدينة بتوفير مكان لموقف مواصلات خاص بالعبور الجديدة.

«العربيات الصغيرة هى الحاجة الوحيدة اللى شغالة فى المكان وعشان أجيب الحاجات أو لو حصل أى حاجه انزل لأقرب دكتور فى حى الشباب بالعبور».

رغم وجود المبانى الخاصة بالخدمات إلا أن بعضها لم يفتتح، حسب قول السكان.

قال محمد السيد، أحد السكان: «هناك ثلاثة مراكز طبية تم افتتاح واحد فقط، دون أطباء، وتم الانتهاء من مبانى المحال التجارية ولم يتم افتتاح سوى القليل منها، واشتكى السيد من سوء التشطبيات، وتهالك مواسير السباكة والكهرباء، ما اضطره إلى تغيير المواسير الموجودة بالوحدة وإعادة التشطيبات مرة أخرى.

وفقا لبيانات وزارة الإسكان فإن حجم مشروعات مدينة العبور الجديدة يتمثل فى إنشاء 219 عمارة إسكان اجتماعى بمنطقة الحرية بالعبور الجديدة، بتكلفة تصل إلى 734 مليون جنيه، وإنشاء 210 عمارات إسكان اجتماعى بمنطقة الكرامة بالعبور الجديدة بتكلفة 671.8 مليون جنيه، وإنشاء مشروع سكن مصر بمدينة العبور الجديدة بتكلفة تصل إلى 395 مليون جنيه، وإنشاء 428 عمارة إسكان اجتماعى بمدينة العبور والتى تصل تكلفتها إلى 1403 ملايين جنيه، بالإضافة إلى طرح عدد من الأراضى للاستثمار العقارى والتجارى.

أوضحت هالة محمد، إحدى سكان العبور الجديدة، أنه رغم وجود مبان لأربع حضانات بالمدينة لكن لم يتم تشغيل أى منها حتى الآن، بالإضافة إلى أن أسعار المنتجات والخضروات والفاكهة أعلى من أسعارها بمدينة العبور نظرا لعدم وجود منافذ بيع تم افتتاحها بشكل مستمر حتى الآن، وأكدت أن من أكبر المشكلات التى تواجهها تواجد المدفن الصحى بجوار منطقة الإسكان الاجتماعى الذى تنبعث منه روائح كريهة وأدخنة نتيجة حرق النفايات.

وأشارت إلى أن من أصعب المشكلات التى تواجههم كثرة السرقات بسبب عدم قلة التواجد الأمنى، فهناك دورية شرطية واحدة تمر بالمدينة مرة واحدة خلال اليوم، وأكدت تعرض عدد من سكان منطقة سكن مصر إلى السرقات نظرا لأن المساكن غير محاطة بأى أسوار أو تواجد أمنى دائم بالمدينة.

ورصدت «المصرى اليوم»، خلال جولتها بالمدينة، انتشار بلاعات الصرف دون غطاء، خاصة فى الطرق الداخلية بين العمارات وبعضها بجانب الحفر المنتشرة فى الطريق، وتواجد ممرات لسير الكراسى المتحركة لمساعدة ذوى الإعاقة، إلا أن بعضها مجهز والبعض الآخر به حفر كبيرة.

واننشرت فى شوارع المدينة صناديق القمامة مكتوب عليها (جهاز مدينة العبور الجديدة) وشهدت المدينة مستوى جيدا من النظافة، وأكد السكان تواجد عمال النظافة بشكل دورى.

وردا على شكاوى سكان مدينة العبور الجديدة قال رئيس جهاز المدينة، المهندس أحمد على، أن الجزء المأهول بالسكان، وهو المنطقة 2600 فدان يتضمن الإسكان الاجتماعى وسكن مصر، وهذا الجزء تابع أمنيا لمدينة العبور وسيتم الانتهاء من قسم شرطة العبور 2 قريبا التى ستتولى حماية هذه المنطقة وجهاز المدينة وبصدد الانتهاء من إنشاء نقطة شرطة بالمنطقة آخر العام الحالى، وذلك بتكلفة 7 ملايين جنيه ويصعب تحويلها لقسم شرطة حسب مطلب السكان بسبب التكلفة ولكن تمت الموافقة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية على إنشاء قسم شرطة بمدينة العبور الجديدة، وأوضح أنه لتكرار حوادث السرقة تم الاتفاق مع مدير أمن محافظة القليوبية على توفير نقاط تمركز ودوريات أمنية لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات بنقطة الشرطة.

وبالنسبة للمدارس أكد رئيس الجهاز أن المدارس جميعها تم تشغيلها فتم تشغيل أربع مدارس بالمدينة للتعليم الأساسى والتجريبى. وبالنسبة للمحال التجارية غير العاملة أوضح أنه كان هناك مزاد لمجموعة أسواق وتم تشغيل عدد من المحال ولكن الباقى سيتم سحب المحال من المستأجرين أو الملاك ممن غير نشاطه أو لم يستخرج رخصة أو لم يراع الاشتراطات الخاصة بالجهاز. وجار تنظيم مزادات على باقى محال وصيدليات المدينة.

وبالنسبة لمشاكل صيانة الوحدات، طالب رئيس الجهاز السكان بمراجعة التشطيبات قبل التسلم حتى تتم مراجعتها من قبل الشركات.

وأوضح أن هناك مطلبا من السكان بإنشاء مستشفى، وتم أخذ الموافقة عليها، ولكن تم التأجيل لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى عام بمدينة العبور، وتم تأسيس 3 وحدات صحية وافتتاح واحد منها بالجهود الذاتية للجهاز، وتسليم وزارة التضامن الاجتماعى أربع حضانات وجار تشغيلها.

وبالنسبة لمشكلة تأثر السكان بالمدفن الصحى والانبعاثات منه أوضح أن هناك ترتيبات مع وزارة البيئة ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية لأنه المدفن الصحى الخاص بهم، وتم توفير قطعتى أرض فى العاشر من رمضان، كل قطعة مساحتها 70 فدانا، وسيتم نقل المدفن خلال سنة وهذه القطع البديلة واحدة لمحافظة القاهرة والأخرى لمحافظة القليوبية، وهذه القطع خارج نطاق الوحدات السكنية.