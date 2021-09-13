«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

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تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، والتى تقام بداية من اليوم وحتى 17 سبتمبر الجارى، برعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، وقد حضر المؤتمر د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، ود. عايدة علام ود. مصطفى سليم والشاعر أحمد زيدان مدير إعلام المهرجان ونخبة من الإعلاميين والمسرحيين.

وقال د. أسامة رؤوف، فى تصريحات له، إن الدورة الرابعة تحفل بعدد من الدول وهى السعودية وجنوب السودان وموريتانيا والمكسيك والعراق وسوريا وسلطنة عمان، وتونس، والمغرب وكوريا وأوكرانيا، وقد تشكلت لجنة اختيار العروض من د. أحمد عبدالعزيز ود. لمياء أنور ودكتور محمد حجاج، كما يحفل المهرجان بمنصة الحكواتى وهى منصة غير تسابقية.

وأشار إلى استحداث منصة جديدة باسم «مونودراما الشاشة» وذلك بسبب «كوفيد- 19»، وبعض الفرق العربية والأجنبية التى أرادت المشاركة ولكن لم تستطع الحضور لظروف خاصة بها، وهى 3 عروض من كوريا والمكسيك والمغرب، وأوكرانيا، كما يقدم على هامش المهرجان عدة ورش دولية بمدربين أكفاء، وستتم طباعة النصوص الفائزة مع جهة سنعلن عنها فيما بعد.

وأوضح رؤوف أن عروض المهرجان ستقدم على مسرحى الهناجر والمسرح العائم بكوبرى الجامعة، كما سوف يكون حفل الافتتاح بساحة الهناجر بعرض تونسى، لأن تونس ضيف شرف المهرجان ضمن الاحتفاء بالعام الثقافى المصرى التونسى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى إبان زيارة الرئيس التونسى قيس سعيد لمصر، مشيرا إلى المشاركة التونسية الكبيرة بالمهرجان هذا العام، سواء بلجان المهرجان أو العروض أو المكرمين. وتابع «رؤوف» أن لجنة تحكيم المهرجان لجنة متميزة فى عناصرها، حيث تشكلت من المخرج والممثل ومدير إدارة المسرح بوزارة الشؤون الثقافية التونسية منير العرقى، ومن سلطنة عمان المخرج والممثل والأستاذ الأكاديمى شبير بن عبدالرحيم، ومن مصر د. جمال ياقوت، المخرج والأستاذ الأكاديمى ورئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.

وتابع «رؤوف» أن المهرجان يستمر فى دورته الرابعة بدعم من وزارة الثقافة المصرية بمؤسساتها، ومنها قطاع شؤون الإنتاج الثقافى لرئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب، والبيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار وأكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جبارة، والمركز القومى للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة د. عادل عبده، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. صبرى سعيد، ومركز الهناجر للفنون لمديره المخرج شادى سرور، والداعم الدائم الهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.

وعبر عن تمنياته بأن تكون الدورة ناجحة وفارقة تمثل اسم مصر دوليا بشكل يليق بتاريخها وريادتها الفنية والثقافية.

وتحدثت د. عايدة علام حول المكرمين هذا العام واصفة إياهم بالقامات المسرحية المصرية والعربية الذين أثروا الساحة الفنية، وتصدرهم اسم د. حسن عطية الناقد والأستاذ بأكاديمية الفنون وعضو الهيئة العليا للمهرجان، مشيرة إلى كفاحهما معا كتفا بكتف منذ الدراسة الأكاديمية وسفرهما للبعثة بإسبانيا وكيف كانا سويا ينقلان خبرتهما لتلاميذهما بمحبة وإخلاص، وأشارت إلى اسم المبدع الراحل أمين بكير والذى لاتزال كتابته تؤثر حتى الآن، وكان متابعا للحركة المسرحية بدأب شديد، سواء بالقاهرة أو بأقاليم مصر، والفنانة التونسية الراحلة رجاء بن عمار ممثلة ومخرجة قدمت الكثير للحركة المسرحية التونسية وللمسرح العربى بشكل عام عبر تجارب فارقة ورهانات مسرحية مغايرة للسائد، وقدمت المكرم الرابع وهو الفنان الإماراتى خليفة التخلوفة والذى كان اختيارا متميزا لإدارة المهرجان.

كما يكرم مهرجان أيام القاهرة للمنودراما الفنان الإماراتى خليفة التخلوفة ضمن فعاليات المهرجان، نظرا لإسهاماته فى المسرح بشكل عام والمسرح الإماراتى بشكل خاص، حسب رئيس المهرجان، وهو خريج المعهد العالى للفنون المسرحية بمصر عام 2000، رئيس وحدة الأنشطة والمسابقات بوزارة التربية والتعليم بالإمارات من 2001 وحتى 2012، ومخرج أول مسرح بوزارة التربية والتعليم، والمشرف والمنسق لبرنامج روائع المسرح بالوزارة من 2007 وحتى الآن، وعضو مؤسس لعدد من المهرجانات، منها مهرجان الفجيرة المدرسى، وعضو مؤسس بمهرجان الفجيرة الدولى للمونودراما، وشارك مخرجا وممثلا بعدة مهرجانات عربية، منها: أيام قرطاج، المسرح الأردنى، نيابوليس، المهرجان التجريبى، دبى لمسرح الشباب، المهرجان العربى بلبنان.

واستهل د. مصطفى سليم حديثه بتحية إدارة المهرجان، ممثلة فى رئيسه د. أسامة رؤوف، الذى وصل بالمهرجان للدورة الرابعة بإمكانات بسيطة، مشيرا لبوستر المهرجان الذى صممه الفنان محمد الكومى، مشيرا لأزمة الكتابة غير الحقيقية رغم وجود 50 نصا مسرحيا تفوز بالجوائز بمسابقات كبرى بمصر والوطن العربى، على الأقل، وتابع: الأزمة هنا أزمة قراءة وليست كتابة، وكسل من للمخرجين.

وأضاف سليم أن رهان الكتابة للمونودراما هو رهان صعب، واهتمام المهرجان بتنظيم مسابقة تحمل أهمية مزدوجة فكتابة المونودراما تدريب للكتاب، وتضىء على كتاب موهوبين تقدمهم سنويا للساحة المسرحية، معلنا أن لحنة تحكيم مسابقة النصوص تشكلت من الكاتب الكبير إبراهيم الحسينى والناقد الكبير أحمد خميس والمخرج التونسى وليد داغسنى، وقد قرأت اللجنة ٣٢ نصا مسرحيا، وستعلن أسماء النصوص الفائزة بحفل ختام المهرجان.