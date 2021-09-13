الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيـمة العجـز فى الميـزان التجــارى إلى 2.94 مليــار دولار خـــلال يونيو 2021، مقابل 4.07 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض 27.8٪.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع الصــادرات بنسبـة 49.2٪ حيـث بلغـت 3.61 مليــار دولار خـلال يونيو 2021، مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0٪، ملابس جاهزة بنسبة 54.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8٪).

وحسب بيان للجهاز انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال يونيو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمهــا (صابون ومحضرات تنظيف بنسبه 7.0٪، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 8.6٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7٪).

وأشار الى ارتفاع قيمـة الـواردات بنسبة 0.9٪ حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال يونيو 2021، مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع البيان ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها: (نحــاس ومصنوعاته بنسبة 44.4%، سيارات ركـوب بنسبة 35.7٪، مــواد أوليه من حــديد أو صلب بنسبة 22.4٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 12.4%).

فى المقابل انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال يونيو 2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق، وأهــمها: (مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 6.3٪، فول صويا بنسبة 43.1٪، لحوم بنسبة 32.3٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.3٪).