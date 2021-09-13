أخبار عاجلة

موجود في كل مكان.. باحثون: هذه الأغذية تقلل من تفشي كورونا -
"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال -
"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" -
"الغذاء والدواء" تكشف عن الواجب في "بطاقة تعريف منتجات التجميل" -
بمساندة أمنية.. إغلاق "مستودع مخالف للبصل" قبل توزيعه على مطاعم بينبع -
غرفة المدينة المنورة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة -
ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين -
«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه -
من بينها سلع غذائية ولحوم فاسدة ..«شرطة التموين»: ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021

Print
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيـمة العجـز فى الميـزان التجــارى إلى 2.94 مليــار دولار خـــلال يونيو 2021، مقابل 4.07 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض 27.8٪.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع الصــادرات بنسبـة 49.2٪ حيـث بلغـت 3.61 مليــار دولار خـلال يونيو 2021، مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0٪، ملابس جاهزة بنسبة 54.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8٪).

وحسب بيان للجهاز انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال يونيو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمهــا (صابون ومحضرات تنظيف بنسبه 7.0٪، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 8.6٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7٪).

وأشار الى ارتفاع قيمـة الـواردات بنسبة 0.9٪ حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال يونيو 2021، مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع البيان ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها: (نحــاس ومصنوعاته بنسبة 44.4%، سيارات ركـوب بنسبة 35.7٪، مــواد أوليه من حــديد أو صلب بنسبة 22.4٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 12.4%).

فى المقابل انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال يونيو 2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق، وأهــمها: (مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 6.3٪، فول صويا بنسبة 43.1٪، لحوم بنسبة 32.3٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.3٪).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز

وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز

جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد

جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد

إستجابة لإلتماسات للمواطنين.. «الأحوال المدنية» توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى

إستجابة لإلتماسات للمواطنين.. «الأحوال المدنية» توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة"

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة"