زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

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شيع الآلاف من أهالي مدينة كفر الشيخ الشابة بوسي البرعي التي لقيت مصرعها في حادث مأساوي بدمياط أثناء توجهها وعريسها محمود البرهامي لشراء أثاث الزوجية، حيث كان مقررا زفافها آخر الشهر الجاري.

وكانت العروس قد دعت صديقاتها عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك لمشاهدة نقل العفش الجمعة القادم، فيما أطلقت بعض النسوة الزغاريد في الجنازة لتوديع العروس، وردد المشيعون: «لا إله إلا الله.. عروس الجنة إن شاء الله».

وتجمع العشرات من أهالي مدينة كفر الشيخ والقرى المجاورة بالقرب من مقابر غرب المدينة لتوديع العروس، فيما تجمع عدد من أسرتي العروسين أمام أحد المستشفيات الخاصة لمتابعة المصابين من العائلتين قبل التوجه للمقابر.

كانت العروس لقيت مصرعها أمس، بعد أن كتبت عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك: «بإذن الله عفشي يوم الجمعة بعد الصلاة عند البيت في العزبة الجديدة شارع الثلاجة، وطبعا هستناكم تشرفوني وكلكم إخواتي، وأكيد مش محتاجين عزومة وإن شاء الله هتبقي أحلي فرحة».

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بانقلاب سيارة على طريق دمياط أدى لمصرع فتاة وإصابة عريسها كانا بدمياط للاتفاق على نقل عفش شقتهما.

تم نقل العروس لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وبالعرض على النيابة العامه أمرت بدفن الجثمان وتم نقل عريسها لأحد المستشفيات الخاصه لعلاجه، وتبين إصابته بعدد من الإصابات.

كفرالشيخ

كفرالشيخ