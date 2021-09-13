أخبار عاجلة

موجود في كل مكان.. باحثون: هذه الأغذية تقلل من تفشي كورونا -
"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال -
"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" -
"الغذاء والدواء" تكشف عن الواجب في "بطاقة تعريف منتجات التجميل" -
بمساندة أمنية.. إغلاق "مستودع مخالف للبصل" قبل توزيعه على مطاعم بينبع -
غرفة المدينة المنورة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة -
ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين -
«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه -
من بينها سلع غذائية ولحوم فاسدة ..«شرطة التموين»: ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام

Print
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن الوضع الحالي في العراق غير مقبول وغير قابل للدوام.

وقال صالح -في تصريحات أوردتها قناة «السومرية نيوز» العراقية مساء اليوم الأحد- إن هناك نقاشات سياسية ومجتمعية حول ضرورة مراجعة الدستور، موضحًا أن الدستور فيه الكثير من الإيجابيات، ولكنه به أيضًا خلل بحاجة إلى معالجات.

وأضاف أن المرحلة القادمة في العراق حاسمة، ولا بد من الإقرار بوجود خلل بنيوي في منظومة الحكم، وضرورة الانطلاق نحو الإصلاح، مشيرًا إلى أن الحراك الشعبي نجح في التأكيد على ضرورة إصلاح الوضع السياسي والمطالبة بالانتخابات المبكرة.

وتابع صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ عام 2003 وحتى الآن تصل إلى نحو تريليون دولار، وتشير التقديرات إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تُقدر بنحو 150 مليار دولار، لافتًا إلى ضرورة العمل على استعادة الأموال المنهوبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز

وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز

جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد

جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد

إستجابة لإلتماسات للمواطنين.. «الأحوال المدنية» توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى

إستجابة لإلتماسات للمواطنين.. «الأحوال المدنية» توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة"

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة"