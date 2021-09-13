أخبار عاجلة

موجود في كل مكان.. باحثون: هذه الأغذية تقلل من تفشي كورونا -
"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال -
"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" -
"الغذاء والدواء" تكشف عن الواجب في "بطاقة تعريف منتجات التجميل" -
بمساندة أمنية.. إغلاق "مستودع مخالف للبصل" قبل توزيعه على مطاعم بينبع -
غرفة المدينة المنورة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة -
ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين -
«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه -
من بينها سلع غذائية ولحوم فاسدة ..«شرطة التموين»: ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882

Print
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 «زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانت معركة التل الكبير هي الجولة الفاصلة فىالمواجهات التي دارت بين زعماء الثورة العرابية والإنجليز وكانت معركة خاطفة لم تستغرق أكثر من ثلاثين دقيقة أخذ فيها العرابيون على حين غرة وانتهت بهزيمة ثقيلة للعرابيين وقد دارت رحى المعركة «زي النهارده»فى 13 سبتمبر1882 وبالطبع كان للخيانة دور كبير فيما لحق بالعرابيين من هزيمة، ومنذ ذلك الحين شاع مثل شعبى مصرى يقول:«الولس كسر عرابى» وكلمة الولس هذه تضمنت تأويلين الأول أنها مشتقة من اسم القائد الإنجليزى (ولسى) ومشتقة من الصفة المصرية (مولس)بتشديد اللام أي خائن)وممن خانوا عرابى في هذه المعركة رئيس الحزب الوطنى محمد باشا سلطان الذي وزع الذهب على بدو الصحراء الشرقية، وعلى رأسهم سعيد الطحاوى الذي كان مرشدا لعرابى وجاسوسا عليه، وعلى يوسف الشهير«بخنفس»وقبيل المعركة كان عرابى في خيمته يقرأ الأوراد والأدعية، فجاءه الطحاوى يقسم له أن الانجليزلن يهجموا قبل أسبوع ثم ذهب لقائد الإنجليز«ولسى» وطمأنه أن المصريين سينامون ليلتهم نوم الأبرار، ويزحف الإنجليز في الظلام ويصل الإنجليز إلى الخط الأمامى للجيش العرابى وكان عبدالرحمن حسن قائد فرقة السوارى الذي يتعين عليها أن تكون في المواجهة يعلم بنبأ الهجوم،فتحرك بجنوده بعيداعن أرض المعركة،ليمرالإنجليز بسهولة وفى الرابعة والدقيقةالخامسةوالأربعين انطلق ستون مدفعا وأحد عشر ألف بندقية، وألفان من الحراب، تقذف الجند النائمين فتشتتوا وكان عرابى يصلى الفجرعلى ربوة قريبةوسقطت قذيفةعلى خيمته فأسرع وامتطى حصانه ونزل لساحة المعركة فهاله ما رأى وحاول جمع صفوفه عبثا لكن كان لهذه المعركة أبطال من أبرزهم البطل محمد عبيد واليوزباشى حسن رضوان قائد المدفعية الذي كبد الإنجليز خسائر فادحة، حتى سقط جريحا وأسيرا وكذلك أحمد فرج، وعبدالقادر عبدالصمد وكان الإنجليز حين فشلوا في احتلال من ناحية الإسكندرية كرروا المحاولة بدخولهم من قناة السويس، وقد سهل لهم دليسيبس رئيس شركة قناة السويس الأمر آنذاك، وكان عرابى قد فكر في ردم القناة حتى لا يدخل الإنجليز للبلاد عن طريقها فرد عليه دليسيبس بأن القناه على الحياد ويدخل الإنجليز بعدها القاهرة ويستقبلهم الخديو ويقع عرابى أسيرا ويحكم عليه بالإعدام ويخفف الحكم بالنفى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر»

الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر»

«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا

«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا

أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب

أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا