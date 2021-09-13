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«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957

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«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 «زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957

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في السينما والدراما المصرية نجوم كبار، نجدهم قاسماً مشتركاً في الكثير من الأعمال، وكانوا أشبه بتميمة نجاح لهذه الأعمال، رغم أنهم لايقومون بأدوار البطولة،ومن هؤلاء الكبارسراج منير والذى عاصرالبدايات الأولى للسينما، وسراج منير عبدالوهاب -وهذا اسمه كاملا- ولد في 15 يوليو 1904 في باب الخلق، ونشأ في حى شبرا، ووالده هو عبدالوهاب بك حسن،وكان يعمل مدير تعليم، ومن إخوته المخرجان السينمائيان حسن وفطين عبدالوهاب،ودرس في المدرسة الخديوية،وكان عضواً في فريق التمثيل فيها،فلما أنهى الثانوية سافرلألمانيا لدراسة الطب وهناك تعرف على مخرج ألمانى أتاح له فرصة العمل بالسينما الألمانية وانشغل عن الدراسة وقد صرفته السينما عن دراسة الطب فهجرها لدراسة السينما، إلى أن التقى بالمخرج محمد كريم في ألمانيا ودرسا الإخراج السينمائى معاً، وبعد عام واحد انتقل إلى ميونيخ، حيث حصل على شهادة في الإخراج المسرحى عام 1936بعد عودته إلى ،عمل مترجماً في مصلحة التجارة ،ثم انضم لفرقة يوسف وهبى (فرقة رمسيس)، ثم للفرقة الحكومية إلى أن اختاره صديقه محمد كريم لبطولة فيلمه الأول (زينب في 1930) الصامت،وكان هذا أول أدواره في السينما، عمل سراج منير بالإنتاج، وقدم نحو مائة فيلم قام ببطولة 18 منها. وتزوج ميمى شكيب في 1942 واستمر زواجهما حتى وفاته،«زي النهارده»فى 13 سبتمبر 1957.

المصرى اليوم

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