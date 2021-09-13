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«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012

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«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 «زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012

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في ١٥ مارس ١٩٤١ وبمحافظة كفر الشيخ، ولد مخرج الدراما إسماعيل عبدالحافظ، الذي امتدت مسيرته الفنية من ١٩٦٤حتى ٢٠١٢،ويعد عبدالحافظ من أبرزمخرجى الدراما التليفزيونية في العقود الأخيرة وكان من فرسان الجيل الثانى لمخرجى الدراما المصرية مع يحيى العلمى ومحمد فاضل،وقد لقب عبدالحافظ بـ «شيخ الدراما العربية»،و«عمدة الدراما التليفزيونية». تخرج في كلية الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام ١٩٦٣بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف ورفض العمل معيدًا بالكلية، لحصوله في الوقت ذاته على خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتليفزيون. عمل في ١٩٦٣ كمُساعد مُخرج في مراقبة الأطفال، وعمل مساعد مخرج بالتليفزيون من 1964 إلى 1969 وكان قد انتقل إلى مُراقبة المُسلسلات في ١٩٦٥ثم مخرج دراما ثم مخرج أول 1970. قدم أول أعماله«أسوار الحب»فى 1977ثم «رأس القط» و«شجرة الحرمان» و«أيوب البحر»ثم شكل هو وابن بلده السيناريست أسامةأنورعكاشة ثنائيا ناجحا ومتميزا وخلاقا في الدراما التليفزيونية، فقدما معا ليالى الحلمية والشهد والدموع، وامرأة من زمن الحب. ومن أعماله الأخرى الوسية، والمصراوية وعفاريت السيالة وحدائق الشيطان، والعائلة وشارع المواردى وخالتى صفيةوالدير وجمهورية زفتى، ووجع البعاد. وغير تعاونه مع أسامة أنورعكاشة تعاون مع كتاب آخرين بارزين كان منهم يسرى الجندى ووحيد حامد ومحمد جلال عبدالقوى ومحمد صفاء عامر وكرم النجار ويسر السيوى وتوقف إنتاجه الإخراجى بعد وفاة أسامة أنور عكاشة، حزنا عليه. وتوفى «زى النهارده» فى١٣ سبتمبر ٢٠١٢عن ٧١ عاما بعد صراع قصير مع المرض.

المصرى اليوم

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