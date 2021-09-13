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رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة

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رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة

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أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده رسميًا مع أحمد ياسين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهت إعارة أحمد ياسين، مع البنك الأهلي من نادي مصر المقاصة في نهاية الموسم المنقضي.

وتعاقد البنك الأهلي مع «ياسين» بشكل نهائي لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب خالد جلال، المدير الفني، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق في الموسم المنقضي.

يذكر أن البنك الأهلي دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من، اسامة فيصل، إعارة من لمدة موسم، شادي رضوان، إعارة من الأهلي لمدة موسم، كما تعاقد بشكل نهائي مع كريم بامبو، جناح نادي الزمالك ومحمد فتحي، لاعب خط وسط بيراميدز، والغاني اسحاقوا يعقوبو ومحمد هلال وأحمد سعيد، لاعبي وادي دجلة.

المصرى اليوم

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