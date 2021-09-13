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رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات

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رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات

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قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة ، إن تعيش الآن في مرحلة الحذر، وهناك زيادة في أعداد الإصابات بكورونا، ولكن سنمر من الموجة الرابعة للفيروس ليس فقط من خلال جهود الدولة فقط ولكن بتعاون الشعب المصرى.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الموجة الرابعة تتضمن كل متحورات كورونا سواء دلتا بلس أو غير دلتا بلس، فهذه الموجة أكثر انتشارا وبالتالي هذا دور المجتمع في التصدي لها.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: الحوامل مستبعدات من تلقى لقاح كورونا لأنه لا يوجد دراسات أجريت على الحوامل ولكن في القريب العاجل قد يتم السماح للحوامل بتلقى اللقاح، ولا يوجد خطورة من لقاح كورونا على الحمل ولكن لا يوجد دراسات لحصول الحامل على اللقاح.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كل اللقاحات آمنة، مؤكدا أن سينوفاك لقاح آمن وفعال.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن كل طبيب مصري لابد أن يكون قادر على القيادة في المنظومة الصحية، واستثمارنا الأساسى في تعليم الطبيب المصرى بحيث يكون قادر على أن يقود المنظومة الصحية المصرية، وذلك من خلال التدريب وهناك خلية نحل لتدريب الأطباء طوال 24 ساعة، فالاستثمار في البشر هو الأساس لنصل إلى أن كل من تخرج من كلية الطب مارس الطب وتعلم بطريقة سليمة .

المصرى اليوم

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