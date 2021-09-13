أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا»

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أكد يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز ببطولة الدوري في الموسم الماضي لن يكون الأخير للفريق.

وقال يوسف أوباما في تصريحات تلفزيونية :«لقب الدوري لن يكون الأخير وبستغرب من هذا الكلام»، مضيفًا: «الرد سيكون قريبًا داخل الملعب والتتويج بكأس مصر».

وأشار إلى أن عودة مصطفى فتحي، لصفوف الفريق الأبيض بعد ناية إعارته مع سموحة، قرار أكثر من رائع وسيفيد الفريق بشكل كبير في الموسم المقبل.

وأضاف: «مصطفى فتحي هيكسر الدنيا مع الزمالك وإضافة كبيرة لأي فريق يلعب به»، مشيرًا :«المغربي محمد أوناجم لاعب جامد جدًا وله لديه خبرات كبيرة ووجوده معنا في الموسم المقبل سيفيد الفريق».