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سموحة يتعاقد مع ظهير السابق

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سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق سموحة يتعاقد مع ظهير السابق

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نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في التعاقد رسميًا مع بهاء مجدي، الظهير الأيسر السابق لناديي والبنك الأهلي، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع بهخاء مجدي، في صفقة انتقال حر، بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يُعاني منه الفريق في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد الاستغناء عن خدمات محمود معاذ.

وشارك بهاء مجدي، في مران سموحة، الذي أقيم مساء أمس، بعد توقيع العقود بشكل رسمي مع النادي السكندري.

يذكر أن سموحة دعم حتى الآن صفوفه بالتعاقد مع كل من عمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعه، لاعبا النادي الأهلي والغيني إليا سيلا، مهاجم اتحاد تطاوين التونسي والأنجولي داسافا وأحمد عيد مدافع سيراميكا كليوباترا ومصطفى الخواجة صانع ألعاب أبوقير للأسمدة وعبدالرحمن عامر، لاعب خط وسط إنبي.

المصرى اليوم

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