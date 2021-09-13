★ ★ ★ ★ ★

أمن الطرق باشر الحادث فيما تسلَّم مرور الطائف الواقعة بحكم الاختصاص

علمت "سبق" بتفاصيل مقطع الفيديو المتداوَل على نطاق واسع، الذي ظهر فيه انحراف مركبة على طريق الهدا، وقفزها من أعلى الصبات الخرسانية.

ووقع الحادث يوم الجمعة الماضي الساعة الرابعة عصرًا على طريق الهدا، بالتحديد في منطقة الكر، بمقربة من منطقة التلفريك. وتبيّن لـ"سبق" أن مكان قفز المركبة غير شاهق مثلما كان يتوقَّع متداولو المقطع.

وبحسب المعلومات، فإن سبب الحادث كان انشغال القائد عن القيادة. وقد باشر أمن الطرق الحادث، فيما تسلَّم مرور الطائف الحادث بحكم الاختصاص.

وكان على متن المركبة شخص واحد، خرج من الحادث سليمًا، ولم يتعرض لإصابات بليغة، سوى إصابات وُصفت بالبسيطة.

