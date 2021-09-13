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وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور)

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وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور)

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شهد عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي، في مقر مصنعه بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، أمس الأحد، توافد عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعدد من الشخضيات العامة، لتقديم واجب لأسرة الراحل.

وحضر من الوزارء الدكتور على المصيلحي، وزير ، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومحمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، وأعضاء الإتحاد العام للغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية.

وتقدم الصفوف الدكتور عصام شرف رئيس وزراء الأسبق، ومحافظو القاهرة والدقهلية والمنوفية، ومسؤولي السفارة اليابانية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وحضر القارئ الدكتور أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، والمنشد الشيخ ياسين التهامي وشارك أيضًا في العزاء الدكتور محمد عبدالعظيم، رئيس البرامج الدينية في التليفزيون المصري.

وتلقي واجب العزاء أبناء الراحل الحاج محمود العربي وهم المهندسين إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد العربي والمهندس صلاح العربي، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا نظرا لتزايد أعداد المعزين، حيث شهد العزاء اقبالا كبير تجاوز الأف المعزين، وسط تامين مكثف من الجهات الأمنية في محيط المصنع المقام به سرادق العزاء.

وتوفى رجل الأعمال محمود العربي مؤسس مجموعة شركات العربي للتجارة والصناعة، والرئيس الأسبق لغرفة القاهرة التجارية، والمعروف بلقب «شهبندر التجار» عن عمر يناهز 89 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها.

كما أطلق محمود العربي إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق حوالي نحو 40 ألف فرصة عمل، وساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

وزراء ونواب وشخصيات عامة فى عزاء الراحل محمود العربى
وزراء ونواب وشخصيات عامة فى عزاء الراحل محمود العربى
وزراء ونواب وشخصيات عامة فى عزاء الراحل محمود العربى
وزراء ونواب وشخصيات عامة فى عزاء الراحل محمود العربى
وزراء ونواب وشخصيات عامة فى عزاء الراحل محمود العربى
وزراء ونواب وشخصيات عامة فى عزاء الراحل محمود العربى
وزراء ونواب وشخصيات عامة فى عزاء الراحل محمود العربى

المصرى اليوم

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