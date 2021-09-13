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أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني

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أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني

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أكد يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن اللاعبين كانوا يعلمون برحيل لاعب خط الوسط التونسي فرجاني ساسي، عن صفوف الفريق الأبيض، في نهاية الموسم المنقضي.

وقال أوباما، في تصريحات تلفزيونية: «كنا نعلم في الفترة الأخيرة بأن فرجاني، سيرحل عن الزمالك، ولن يجدد عقده مع الفريق، وهذات ظهر جليًا من خلال تصرفاته»، مشيرًا إلى أن رحيله لا يمنع بأنه من أبرز اللاعبين في الفريق خلال الفترة التي قضاها مع النادي.

وعن تجديد المغربي أشرف بن شرقي، عقده مع الزمالك قال:«مسألة تجديد أشرف بن شرقي شخصية، وهو لاعب يملك امكانيات كبيرة».

وعن حقيقة تزوير المسحة الخاصة بفيروس كورونا في نهائي أفريقيا أمام الأهلي قال: «لم يتم تزوير نتيجة العينة الخاصة به قبل مباراة الأهلي، وكنت أعاني من كورونا بالفعل»، مضيفًا: «الخبر كان صادم بالنسبة لي، خاصة أنني كنت أتمنى المشاركة في المباراة».

المصرى اليوم

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