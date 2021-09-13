انتهاء مراسم عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور)

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انتهت منذ قليل مراسم عزاء رجل الأعمال الحاج محمود العربي الذي أقيم بأحد مصانع العربى في مدينة قليوب عقب صلاة المغرب أمس الأحد بحضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمحافظين والمسؤلين ورجال الأعمال وأعضاء مجالس النواب ومندوب عن رئاسة الجمهورية.

وحضر الشيخ خالد الجندي لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد قائلا عنه: «الراحل قيمة وقامة وقدوة وينطبق عليه قوله تعالي: إنا نحن نحي الموتي ونكتب ما قدموا وآثارهم فما يفعله الموتى في حياتهم يتبعهم في حياتهم الأخرى بعد مماتهم وهو ما سيعيشه الفقيد المغفور له الحاج محمود».

وقدم الدكتور أحمد عمر هاشم واجب العزاء لأسرة الحاج محمود العربي ومحبيه وذويه ولمصر كلها، وقال في كلمة له: «لم يكن الراحل لنفسه أو ولده فقط بل كان للناس جميعا، ودخل التاريخ ليس بمنصب أو جاه وإنما بتقوى الله وسجله التاريخ كواحد من الرواد وتحفظ له مصر قضاء حوائج الناس فلم يغلق بابه في وجه أحد أو صاحب حاجة، والراحل كان محبوبا ومحبا للجميع»، كما ألقى هاشم قصيدة رثاء.

وشارك في العزاء نائب السفير الياباني بالقاهرة ومندوب عن رئاسة الجمهورية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والفنان أحمد أمين ومحافظو القليوبية والمنوفية وبورسعيد ووزيرا التموين والقوى العاملة وعصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق ومن الفنانين محمد عبدالرحمن والداعية عمرو خالد والمنشد الشيخ ياسين التهامي.

وأعرب الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، عن خالص تعازيه في وفاة الحاج محمود العربي وذلك خلال تقديمه واجب العزاء.

وقال «المصيحلي» في تصريحات صحفية، على هامش العزاء، إن الراحل كان رجل خير وإحسان وبر، يعطي من ماله لمحدوي الدخل ويسعى في أي عمل خير، ويحب بلده كثيرا ونجح في أن يجد لمصر اسما عالميا في مجال الصناعة.

وبدأت مراسم العزاء بقراءة القرآن الكريم بصوت الدكتور أحمد نعينع، وتم توزيع عدد من المصاحف على المتوافدين صدقة على روح المغفور له الحاج محمود العربي.

كما شهد العزاء التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية، بداية من بوابات التعقيم على مداخل ومخارج العزاء وتوزيع الكمامات على المشاركين ووجود فرق للتعقيم والتطير المستمر عقب انصراف المشاركين ودخول آخرين بدلا منهم.

وشيع آلاف المواطنين جثمان الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي الذي توفي عن عمر يناهز 89 عامًا من مسقط رأسه في قرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية الجمعة الماضي.

ولقب بـرجل الصناعة والتجارة كما لقب بـ شهبندر التجار والتحق العربي بكتاب القرية وعمره 3 سنوات، وحفظ القرآن الكريم، ولم تمكنه ظروف والده من تعليمه، وأسس مجموعة العربي في بنها وقويسنا والقاهرة.

وحصل الحاج محمود العربي على أرفع وسام ياباني عام 2009، تكريمًا لدوره في توطيد العلاقات المصرية اليابانية.

انتهاء عزاء الحاج محمود العربى

انتهاء عزاء الحاج محمود العربى

انتهاء عزاء الحاج محمود العربى

انتهاء عزاء الحاج محمود العربى

انتهاء عزاء الحاج محمود العربى

انتهاء عزاء الحاج محمود العربى