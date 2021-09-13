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أوباما: لن أرحل إلا بموافقة .. ورقم «11» نحس

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أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس أوباما: لن أرحل إلا بموافقة .. ورقم «11» نحس

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تحدث يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استقباله العديد من العروض بعد نهاية الموسم الماضي.

وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية: «لن أرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي، ومصلحة النادي هي الأهم في النهاية»، مضيفًا: «أغلقت ملف الانتقال إلى الحزم السعودي بعد رفض النادي رحيلي بعد نهاية الموسم».

وأشار إلى أنه لا يحب ارتداء رقم 11 ولا يتفائل بهذا الرقن من الأساس، موضحًا: «في الوقت الذي ارتدت فيه رقم 11 لم أظهر بالشكل المطلوب».

وتابع: «كهربا كان يرتدي رقم 11 أيضًا معنا وزيزو في بداية تواجده مع الزمالك حذرته من ارتداء هذا الرقم».

المصرى اليوم

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