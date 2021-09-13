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تحدث يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استقباله العديد من العروض بعد نهاية الموسم الماضي.

وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية: «لن أرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي، ومصلحة النادي هي الأهم في النهاية»، مضيفًا: «أغلقت ملف الانتقال إلى الحزم السعودي بعد رفض النادي رحيلي بعد نهاية الموسم».

وأشار إلى أنه لا يحب ارتداء رقم 11 ولا يتفائل بهذا الرقن من الأساس، موضحًا: «في الوقت الذي ارتدت فيه رقم 11 لم أظهر بالشكل المطلوب».

وتابع: «كهربا كان يرتدي رقم 11 أيضًا معنا وزيزو في بداية تواجده مع الزمالك حذرته من ارتداء هذا الرقم».