بعد استبعاده من قبل البدري.. أوباما: متفائل للمنتخب مع كارلوس كيروش

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أكد يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يكن الاحترام والتقدير لحسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول رغم استبعاده بشكل متكرر.

وقال أوباما في تصريحات، تلفزيونية: «الحب والكره غير موجود في كرة القدم من الأساس ولا أعرف سبب لاستبعادي الدائم من المنتخب».

وتابع: «مش جديد على حسام البدري عدم ضمي للمنتخب ولن أنسى ما فعله من قبل واستبعادي من المنتخب الأوليمبي عندما كان يتولى المسئولية وقتها رغم تألقي»، مضيفا: «متفائل بالمرحلة المقبلة مع المنتخب بعد العقد مع البرتغالي كارلوس كيروش».

وأشار إلى أن رغبته الأولى هي الاستمرار والبقاء مع الزمالك لأطول فترة ممكنة، مضيفا: «بحب ألعب في النادي تحت أي ظرف أو ضغط».

وتابع: «كان في انتقادات من أقرب الناس وقت تجديد التعاقد والبعض اتهمني بأني أماطل وأتهرب من التجديد لكن هذا الأمر غير صحيح».