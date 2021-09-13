أخبار عاجلة

موجود في كل مكان.. باحثون: هذه الأغذية تقلل من تفشي كورونا -
"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال -
"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" -
"الغذاء والدواء" تكشف عن الواجب في "بطاقة تعريف منتجات التجميل" -
بمساندة أمنية.. إغلاق "مستودع مخالف للبصل" قبل توزيعه على مطاعم بينبع -
غرفة المدينة المنورة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة -
ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين -
«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه -
من بينها سلع غذائية ولحوم فاسدة ..«شرطة التموين»: ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعد استبعاده من قبل البدري.. أوباما: متفائل للمنتخب مع كارلوس كيروش

Print
بعد استبعاده من قبل البدري.. أوباما: متفائل للمنتخب مع كارلوس كيروش بعد استبعاده من قبل البدري.. أوباما: متفائل للمنتخب مع كارلوس كيروش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه يكن الاحترام والتقدير لحسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول رغم استبعاده بشكل متكرر.

وقال أوباما في تصريحات، تلفزيونية: «الحب والكره غير موجود في كرة القدم من الأساس ولا أعرف سبب لاستبعادي الدائم من ».

وتابع: «مش جديد على حسام البدري عدم ضمي للمنتخب ولن أنسى ما فعله من قبل واستبعادي من المنتخب الأوليمبي عندما كان يتولى المسئولية وقتها رغم تألقي»، مضيفا: «متفائل بالمرحلة المقبلة مع المنتخب بعد العقد مع البرتغالي كارلوس كيروش».

وأشار إلى أن رغبته الأولى هي الاستمرار والبقاء مع الزمالك لأطول فترة ممكنة، مضيفا: «بحب ألعب في النادي تحت أي ظرف أو ضغط».

وتابع: «كان في انتقادات من أقرب الناس وقت تجديد التعاقد والبعض اتهمني بأني أماطل وأتهرب من التجديد لكن هذا الأمر غير صحيح».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم الزمالك عن ترشيحه للعمل مع كارتيرون: «شرف كبير أكيد»

نجم الزمالك عن ترشيحه للعمل مع كارتيرون: «شرف كبير أكيد»

محمد عواد: اختيارات حراس مرمى المنتخب لم تكن بالمجهود

محمد عواد: اختيارات حراس مرمى المنتخب لم تكن بالمجهود

إعلامي: جروس يحصل على حكم نهائي ضد الزمالك بـ700 ألف دولار والمهلة شهر

إعلامي: جروس يحصل على حكم نهائي ضد الزمالك بـ700 ألف دولار والمهلة شهر

عواد: رفضت الانضمام للأهلي بسبب الزمالك.. وغيرت عقدي مع النادي الأبيض

عواد: رفضت الانضمام للأهلي بسبب الزمالك.. وغيرت عقدي مع النادي الأبيض