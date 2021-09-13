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ياسر ريان: أحمد ريان قصة كفاح.. ويسعى للانتقال لدوري أقوى

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ياسر ريان: أحمد ريان قصة كفاح.. ويسعى للانتقال لدوري أقوى ياسر ريان: أحمد ريان قصة كفاح.. ويسعى للانتقال لدوري أقوى

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أشاد ياسر ريان، نجم الأهلي الأسبق، بالمستوى الذي يقدمه نجله أحمد ياسر ريان، مع فريق ألتاي سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان احمد ياسر ريان، انتقل إلى صفوف التاي التركي، خلال الميركاتو الصيفي قادمًا من الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال ياسر ريان، في تصريحات تلفزيونية: «أحمد ياسر ريان، قدم مستوى مميز مع فريق التاي التركي، حيث نجح تسجيل هدفين» مضيفا :«أحمد، قصة كفاح ويبحث عن التحدي وذلك من خلال تجاربه مع الجونة وسيراميكا كليوباترا، الدوري التركي بالنسبة له خطوة ويبحث عن الطموح في الانتقال إلى دوري أقوى، أي لاعب حاليًا يتمنى أن يكون مثل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي».

وأشار: «أحمد ريان، ابن الأهلي، والنادي هو من قرر خروج اللاعب من الباب الكبير، وفي يوم من الأيام بالتأكيد سيعود إلى بيته»، مضيفًا :«دائمًا أنصح أحمد، بأن يأخذ دائمًا خطوة إلى الامام وليس الرجوع للخلف».

المصرى اليوم

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