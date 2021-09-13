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متحدث «الأرثوذكسية»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج عمل سنوات طويلة

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متحدث «الأرثوذكسية»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج عمل سنوات طويلة متحدث «الأرثوذكسية»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج عمل سنوات طويلة

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قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن المواطنة وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تدعم قيم التسامح والحوار.

تابع خلال مداخلة عبر «سكايب» إلى برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن الاستراتجية هي نتاج عمل لسنوات طويلة منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح ، مشيرًا إلى أن هناك تغير في التوجهات نحو المواطنة، وأن هناك مساحات حقيقية للشباب، حيث أن هناك شباب يحتلون مناصب شديدة الأهمية، وكذلك ما تم لأجل الأقباط بالذات فيما يخص ترميم وبناء الكنائس.

تابع أن المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن الاستراتيجية كذلك دعمت حقوق المرأة، ورصد من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ما تم على الأرض، حيث أن الاستراتيجية لم تكن نظرة للمستقبل فقط بل هي نابعة عن واقع يحدث بالفعل.

لفت القمص موسى إبراهيم إلى أن أي خطة تستهدف المجتمع إن لم تكن الكيانات المكونة للمجتمع والمؤثرة فيه متفاعلة معها فبدون شك سيكون إحراز تقدم فيها أمرًا مقيدًا، ولهذا فكل مؤسسة بحسب طبيعتها يجب أن تقوم بدورها فالكنيسة المصرية لديها مسؤولية في التوعية بفكرة حقوق الإنسان ودعم الأمر على أرض الواقع عبر أي فعاليات أو خطوات تتطلب مشاركتها.

المصرى اليوم

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