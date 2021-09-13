بعد قرار النيابة برفض شكوى ابنته.. والد فتاة الفستان: «الرد يوم الخميس»

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رفض والد الطالبة حبيبة طارق المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الفستان» التعليق على قرار النيابة العامة برفض شكوى ابنته واعتبارها جوفاء ولا أدلة على صحتها.

وقال الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج «الحكاية» على قناة «أم بي سي مصر»: «تواصلنا مع والد الطالبة حبيبة فأخبرنا أنه لن يعلق دون العودة إلى محاميه».

وأضاف: «والد الطالبة أكد على أنه سوف يتحدث مع محاميه ثم يصدرون بيانًا بحلول يوم الخميس أو الجمعة المقبلين حول تطورات القضية».

كانت جامعة طنطا أكدت أن هناك مذكرة من النيابة العامة قد وصلت إليها تؤكد أن شكوى الطالبة ضد مراقبتين بالجامعة قد تم رفضها.

وأشار المتحدث باسم الجامعة إلى أن المراقبتين المتهمتين بالتنمر على الفتاة تقدمتا بشكوى ضدها بعد ما وصفتاه بالضرر الذي وقع جراء الاتهامات.