وزيرة الصحة: علاج ضمور العضلات يكلف 3 ملايين دولار.. وننظر لمعاناة الأطفال وأسرهم

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قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إن مرضى ضمور العضلات الشوكي رغم قلة عددهم مقارنة بالأمراض الأخرى لكن الدولة أصرت على تبني هذا الملف نظرًا للمعاناة التي يعانيها الأطفال المصابون منذ ولادتهم ومعاناة أسرهم.

تابعت خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» في حلقة خاصة من المنشات الصحية: «للأسف هذه المعاناة تتطور حتى يفقد الطفل قدرته على التنفس لأن عضلات التنفس تتوقف وقدرته على البلع فضلًا أنه فقد بالأساس قدرته على الحركة».

أكملت: «المعاناة الإنسانية للطفل كبيرة جدًا وكذا الأسر عندما يروا أولادهم وطالما وُجد العلاج من المهم أن تجد الدولة الحل لتوفيره، مشيرةً إلى أن ثمن علاج مريض ضمور العضلات الشوكي يبلغ 2 مليون دولار وقد يصل إلى 3 مليون دولار إذا تم إحتساب المتابعة والفحوصات ضمن التكاليف، مشيرةً إلى أن العلاج يمنع تدهور الحالات وتطورها لكنه لا يعيد الطفل إلى حالته الطبيعية بنسبة 100%.

كشفت زايد أن الحقنة باهظة التكاليف تعمل على أن تحل محل الجين المعطل لكن شريطة أن يتم أخذها في توقيت معين وقبل سن معين، حيث يجب أن يكون عمر الطفل أقل من عامين وأن لايكون يقضي وقتًا أطول من 16 ساعة يوميًا على جهاز التنفس الصناعي، إضافة إلى عدم تناول المضادات الحيوية لوقت معين قبل تلقي عملية الحقن.