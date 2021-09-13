محافظ المنيا يبحث الاستعدادات لتنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا، لبحث الاستعدادات الخاصة بالموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي ستبدأ الاثنين الموافق 13 سبتمبر، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثل مديرية الأمن، ورؤساء المدن، والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة والتأكيد على هيبتها.

وقرر المحافظ، تشكيل غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام، وتضم في عضويتها ممثل من مديرية الأمن وجهة الولاية وإدارة الأملاك، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ.