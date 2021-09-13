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رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم عميد كلية الزراعة شهادة الاعتماد

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رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم عميد كلية الزراعة شهادة الاعتماد رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم عميد كلية الزراعة شهادة الاعتماد

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استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، الأحد، الدكتور يحيى زكريا عيد، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة بكفرالشيخ.

وخلال اللقاء قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى عميد كلية الزراعة وسلمه شهادة إعتماد الكلية بالإنابة عن الدكتور يوهانسن يحيى عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

واستوفت كلية الزراعة جامعة كفرالشيخ معايير الاعتماد المؤسسى وتم إعتمادها بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 207 بتاريخ 28 – 7 – 2021.

وتتميز الكلية بوجود ٨ برامج تعليمية لدرجة البكالوريوس و٣٨ برنامج دراسى للدراسات العليا تخدم محاور رؤية للتنمية المستدامة 2030، في العملية التعليمية والبحثية، فضلاً عن وجود معامل تعليمية وبحثية مطورة مزودة بأحدث التقنيات البحثية، وإبرام العديد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون المحلية والدولية مما ساهم في تميز الكلية على مستوى جميع الأصعدة.

ويدرس حاليا في الكلية 2420 طالب بالدرجة الجامعية الأولى بمستوياتها الأربعة و1200 طالب بمرحلتى الماجستير والدكتوراة. وتسعى الكلية إلى تطوير برامج تعليمية أخرى متميزة للارتقاء بمستوي خريجي الكلية للمنافسة في سوق العمل إقليمياً ودولياً وتحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

المصرى اليوم

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