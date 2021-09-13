محمد عبدالمنصف يتحدث عن وجهته المقبلة

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أكد محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة، أنه اتفق مع ماجد سامي رئيس النادي الدجلاوي، على قرار الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال محمد عبدالمنصف، في تصريحات تلفزيونية: «لم أستقر على الذهاب لنادي معين وهناك مفاوضات لكنني مصمم على الإستمرار في الملاعب وسأقدم الكثير ولدي طموح كبير خلال الفترة القادمة».

وأشار: «الموسم القادم سيكون مهم جدا بالنسبة لي في الملاعب لأنه سيكون الموسم الـ26 لي في المستطيل الأخضر».

وتابع: «سأكون الحارس الأول على مستوى العالم مشاركة في بطولة الدوري يلعب 26 موسم متتالي».