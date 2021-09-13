مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت بث مباشر على تردد قناة الأهلي الجديد

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواجه بتروجت مساء الإثنين 13- 9 -2021، على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت بث مباشر الآن اضغط هنا

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت بث مباشر الآن اضغط هنا

يلعب الأهلي مع بتروجت في الخامسة مساء في أولى تجاربه الودية، على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

ويُقيم النادي الأهلي في الثامنة من مساء الثلاثاء، حفلًا كبيرًا لتكريم فريق كرة القدم ‏بالنادي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.‏ ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى لفيف من ‏الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الاحتفالية ‏التي ستُقام على ملعب التتش بالجزيرة.‏ ويتضمن الحفل الذي تسببت ارتباطات الفريق المُتتالية في تأجيله أكثر من مرة، العديد من ‏الفقرات المهمة والمتنوّعة التي تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية.