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موعد مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022

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موعد مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 موعد مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022

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مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الألماني 14- 9 -2021 بث مباشر الآن اضغط هنا

ينطلق اللقاء بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء 14 – 9 -2021، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

بين سبورتس تذيع لقاء بايرن ميونيخ وبرشلونة الإسباني حصريا على شاشات القناة القطرية، حيث خصصت بين سبورتس 3 قنوات لإذاعة اللقاء الهام والمرتقب، وهم:

ويدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الثلاثاء 14- 9 -2021، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وكان أوليفر (36 عاما) قد أدار مباراة لبرشلونة في نوفمبر 2020 عندما انتصر الفريق الكتالوني على دينامو كييف 2-1.

وفي أكتوبر أول من نفس العام أدار المباراة التي انتصر فيها بايرن ميونخ على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة. كما أدار مواجهة برشلونة مع سلافيا براج في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 والتي انتهت بالتعادل السلبي، وفي مارس 2018 تولى إدارة مباراة للبايرن أمام بشكتاش التركي انتهت بفوز الفريق البافاري 1-3. ويدير البيلاروسي أليكسي كولباكوف مباراة إشبيلية وسالزبورج، بينما سيدير الفرنسي كليمو توربان مباراة فياريال وأتالانتا، علما بأن المواجهتين ستكونان الثلاثاء أيضا.

المصرى اليوم

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