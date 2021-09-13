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أبوجريشة: رغبة إيهاب جلال حسمت رحيله..و«مارسيلو» أنهى اتفاقه مع بيراميدز

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أبوجريشة: رغبة إيهاب جلال حسمت رحيله..و«مارسيلو» أنهى اتفاقه مع بيراميدز أبوجريشة: رغبة إيهاب جلال حسمت رحيله..و«مارسيلو» أنهى اتفاقه مع بيراميدز

أكد على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أنه لا توجد أي مشاكل مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي.

وقال على أبوجريشة، في تصريحات تلفزيونية :«لا توجد أي مشاكل مع إيهاب جلال، كنا لأخر لحظة متمسكين باستمرار المدرب مع الفريق في الموسم المقبل، ولكن رغبته كانت هي الرحيل لتدريب فريق بيراميدز، واحترمنا وجهة نظره».

وأضاف :«تعاقدنا مع جميع اللاعبين الذين طلبهم إيهاب جلال، بالتأكيد هناك لاعبين لم نستطع التعاقد معهم، بسبب المقابل المالي»، مشيرًا :«الهدوء والاستقرار ساعد إيهاب جلال، على النجاح مع الإسماعيلي في الدوري الثاني للدوري».

وعن شراء حسين السيد، ظهير أيسر طلائع الجيش، بشكل نهائي، قال :«اعتقد أن حسين السيد، أنهى اتفاق مع بيراميدز، بشأن انضمامه للفريق في الموسم المقبل».

المصرى اليوم

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