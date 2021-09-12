عاجل | أسرة المستشفيات.. توافر بالشمال وعجز في جدة

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سجل معدل أسرة مستشفيات وزارة الصحة لكل 10 آلاف نسمة لعام 2020، انخفاضا مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، حيث سجل خلال العام الماضي 12.9 سريرا لكل 10 آلاف سرير، مقابل 13.1 سريرا في عام 2019، في وقت يبلغ متوسط المعدل العالمي لعدد الأسرة 36 سريرا لكل 10 آلاف نسمة.

وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، تصدرت مستشفيات الحدود الشمالية أعلى معدل الأسرة المتوفرة لكل 10 آلاف نسمة مقارنة مع مستشفيات الوزارة في باقي المناطق بواقع 37.4 لكل 10 آلاف نسمة تلتها منطقة الجوف بـ36.7 سريرا لكل 10 آلاف نسمة، فيما سجلت مستشفيات جدة أقل معدل أسرة بـ6.2 لكل 10 آلاف نسمة، تلتها مستشفيات الرياض بمعدل 9.8 أسرة لكل 10 آلاف.